https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949859362.html

Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского

Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024

Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского

Находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп —... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:21

2024-06-01T12:21

2024-06-01T21:49

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

такер карлсон

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."На сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины", — сказал он.Трамп-младший отметил, что демократам надо в кого-то верить. Они не верят в Бога, поэтому, например, для них Грета Тумберг — авторитет в вопросе климатической повестки, добавил сын экс-президента США.Американский журналист Такер Карлсон отмечал, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а Соединенные Штаты предали Киев, как никто другой.

https://ria.ru/20240531/rossiya-1949637280.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, такер карлсон