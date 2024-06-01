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Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского
Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского - РИА Новости, 01.06.2024
Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского
Находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп —... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:21
2024-06-01T12:21
2024-06-01T21:49
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."На сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины", — сказал он.Трамп-младший отметил, что демократам надо в кого-то верить. Они не верят в Бога, поэтому, например, для них Грета Тумберг — авторитет в вопросе климатической повестки, добавил сын экс-президента США.Американский журналист Такер Карлсон отмечал, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а Соединенные Штаты предали Киев, как никто другой.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, такер карлсон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
Сын Трампа двумя словами охарактеризовал Зеленского
Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"На сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины", — сказал он.
Трамп-младший отметил, что демократам надо в кого-то верить. Они не верят в Бога, поэтому, например, для них Грета Тумберг — авторитет в вопросе климатической повестки, добавил сын экс-президента США.
Американский журналист Такер Карлсон отмечал, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а Соединенные Штаты предали Киев, как никто другой.