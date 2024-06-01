В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк завершилась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с артисткой пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди. На прощании были муж Заворотнюк Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой фигуристкой Татьяной Навкой, журналист Сергей Майоров, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, актеры Сергей Юшкевич и Денис Матросов, режиссер Игорь Угольников, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие."Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Ее способность не унывать, вера только в хорошее, светлое — всегда с нами. Нам очень не хватает Насти", — сказала Навка журналистам.Траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России, Школа-студия МХАТ, "Первый канал" и другие."Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", — сказал Песков.Актер Денис Матросов рассказал, что последний раз виделся с Заворотнюк на съемках, когда еще не было известно о ее болезни. "Верили, конечно верили. Но жизнь такова..." — добавил он.Гроб вынесли из храма под крики "браво!" и несмолкающие аплодисменты. Люди кричали: "Настя, спасибо!"Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. По словам источника РИА Новости, ее могила будет рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова, где исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.
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В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк
В Покровском монастыре в Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк завершилась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с артисткой пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди. На прощании были муж Заворотнюк Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой фигуристкой Татьяной Навкой, журналист Сергей Майоров, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, актеры Сергей Юшкевич и Денис Матросов, режиссер Игорь Угольников, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.
В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).
В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).
В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".
В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".
Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.
Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.
В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).
В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".
Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
"Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Ее способность не унывать, вера только в хорошее, светлое — всегда с нами. Нам очень не хватает Насти", — сказала Навка журналистам.
Траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России, Школа-студия МХАТ, "Первый канал" и другие.
"Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", — сказал Песков.
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.
Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова, где исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.
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