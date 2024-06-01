https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949875357.html

В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк завершилась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:12

2024-06-01T14:12

2024-06-01T15:01

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк завершилась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с артисткой пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди. На прощании были муж Заворотнюк Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой фигуристкой Татьяной Навкой, журналист Сергей Майоров, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, актеры Сергей Юшкевич и Денис Матросов, режиссер Игорь Угольников, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие."Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной… Ее способность не унывать, вера только в хорошее, светлое — всегда с нами. Нам очень не хватает Насти", — сказала Навка журналистам.Траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России, Школа-студия МХАТ, "Первый канал" и другие."Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", — сказал Песков.Актер Денис Матросов рассказал, что последний раз виделся с Заворотнюк на съемках, когда еще не было известно о ее болезни. "Верили, конечно верили. Но жизнь такова..." — добавил он.Гроб вынесли из храма под крики "браво!" и несмолкающие аплодисменты. Люди кричали: "Настя, спасибо!"Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. По словам источника РИА Новости, ее могила будет рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова, где исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.

https://ria.ru/20240531/zavorotnyuk-1949716915.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949499256.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк завершилось в Покровском монастыре в Москве. 2024-06-01T14:12 true PT1M01S

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