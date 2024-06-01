https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949852073.html
В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк
В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк - РИА Новости, 01.06.2024
В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк началась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:38
2024-06-01T11:38
2024-06-01T11:40
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк началась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Они стоят в длинных очередях, чтобы проститься с любимой актрисой. Также пришли и коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие. Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России. После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html
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Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк перед храмом в Покровском монастыре
Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в Покровском монастыре, где состоится отпевание. Многие несут венки.
Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в субботу.
2024-06-01T11:38
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, анастасия заворотнюк, эдгард запашный, геннадий хазанов, новости культуры, москва
Шоубиз, Астрахань, Анастасия Заворотнюк, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов, Новости культуры, Москва
В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк
В Покровском монастыре началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк началась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Они стоят в длинных очередях, чтобы проститься с любимой актрисой. Также пришли и коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие.
Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России.
После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.