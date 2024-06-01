https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949852073.html

В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк

В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк - РИА Новости, 01.06.2024

В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк началась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:38

2024-06-01T11:38

2024-06-01T11:40

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новости культуры

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк началась в Покровском монастыре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Они стоят в длинных очередях, чтобы проститься с любимой актрисой. Также пришли и коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие. Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России. После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк перед храмом в Покровском монастыре Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в Покровском монастыре, где состоится отпевание. Многие несут венки. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в субботу. 2024-06-01T11:38 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астрахань, анастасия заворотнюк, эдгард запашный, геннадий хазанов, новости культуры, москва