https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949848222.html

В Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк

В Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк

Желающие проститься с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в столичном Покровском монастыре, передает... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:10

2024-06-01T11:10

2024-06-01T11:35

шоубиз

анастасия заворотнюк

москва

религия

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949849324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_effe84deb16aca007c15d029cca1e39b.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Желающие проститься с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в столичном Покровском монастыре, передает корреспондент РИА Новости. У многих в руках цветы, к храму также несут венки. Церемония прощания продлится до 14:00.Затем актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова, где исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк перед храмом в Покровском монастыре Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в Покровском монастыре, где состоится отпевание. Многие несут венки. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в субботу. 2024-06-01T11:10 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анастасия заворотнюк, москва, религия, новости культуры