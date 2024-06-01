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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили - РИА Новости, 01.06.2024
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:32
2024-06-01T19:32
2024-06-01T19:43
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, НАСА ведет прямую трансляцию.Приостановка подготовки к запуску была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта в 12.25 по времени Восточного побережья США (19.25 мск). Поскольку полет к МКС не допускает задержки времени старта, новая попытка, вероятно состоится в резервные дни, ранее сообщалось, что это 2, 5 и 6 июня.Причины отмены запуска, как и новая дата полета пока не называются.Запуск новейшего корабля в испытательный пилотируемый полет на МКС должен был состояться еще 6 мая, но был отменен за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Позднее была выявлена утечка гелия в самом корабле и старт задержали до 1 июня.В первый полет на Starliner должны отправиться астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Оба - опытные летчики-испытатели и астронавты НАСА, они также принимали активное участие в разработке корабля.Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Строительство шло с многочисленными и значительными задержками. Его первый беспилотный полет состоялся в 2019 году и был признан неудачным, корабль из-за сбоя бортовых часов не смог пристыковаться к МКС. Несмотря на то, что он благополучно вернулся на Землю - при анализе данных о его тестовом полете было выявлено множество различных проблем и недочетов. На их ликвидацию ушло около двух лет, после чего в 2022 году прошел успешный беспилотный полет на МКС.
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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС вновь отложен
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, НАСА ведет прямую трансляцию.
Приостановка подготовки к запуску была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта в 12.25 по времени Восточного побережья США
(19.25 мск). Поскольку полет к МКС не допускает задержки времени старта, новая попытка, вероятно состоится в резервные дни, ранее сообщалось, что это 2, 5 и 6 июня.
Причины отмены запуска, как и новая дата полета пока не называются.
Запуск новейшего корабля в испытательный пилотируемый полет на МКС должен был состояться еще 6 мая, но был отменен за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Позднее была выявлена утечка гелия в самом корабле и старт задержали до 1 июня.
В первый полет на Starliner должны отправиться астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Оба - опытные летчики-испытатели и астронавты НАСА, они также принимали активное участие в разработке корабля.
Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Строительство шло с многочисленными и значительными задержками. Его первый беспилотный полет состоялся в 2019 году и был признан неудачным, корабль из-за сбоя бортовых часов не смог пристыковаться к МКС. Несмотря на то, что он благополучно вернулся на Землю
- при анализе данных о его тестовом полете было выявлено множество различных проблем и недочетов. На их ликвидацию ушло около двух лет, после чего в 2022 году прошел успешный беспилотный полет на МКС.