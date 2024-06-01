https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

Запад нашел слабое место России

Запад нашел слабое место России - РИА Новости, 01.06.2024

Запад нашел слабое место России

Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников. Мы... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:17

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

украина

вооруженные силы украины

нато

евросоюз

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Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников. Мы частенько жалуемся, что Запад забыл историю и уроки, которые в ней ему преподала Россия. Но это сущая мелочь на фоне того, что люди, принимающие ныне решения по обе стороны Атлантического океана, стремительно забывают даже совсем недавние события, непосредственными участниками которых были они сами, — и уж разумеется, никаких уроков они из произошедшего не извлекают.Прямо сейчас Европа и Штаты взвинчивают антироссийскую военную эскалацию на новый уровень, пачками выдавая "разрешения Украине наносить удары западным оружием по российской территории".Причина такой слаженной информационно-политической кампании проста: речь идет о дальнобойных ракетных средствах. А их отличие от вооружений небольшого радиуса действия в том, что удары ATACMS, SCALP и Storm Shadow планируются и осуществляются самими странами НАТО с использованием средств космической разведки. Для ВСУ это невозможно в силу принципиального отсутствия у них необходимых компетенций и технологий.Уже даже самым наивным людям стало очевидно, что конфликт на Украине — это война коллективного Запада против России, где ВСУ выступают исключительно в качестве прокси-мяса. Тем не менее НАТО достаточно долго соблюдала формальности, официально открещиваясь от прямого участия: оружие Киеву поставляем, но воюют сами украинцы, ну и западные наемники — исключительно по личной инициативе. Однако ход боевых действий, особенно в последние месяцы, внес коррективы в привычный подход: затрещавшая по швам оборона ВСУ вынуждает Запад к все более активному и открытому вмешательству в конфликт.Проблема в том, что все сценарии, дающие хотя бы надежду на перелом событий на фронте, требуют от американцев и европейцев участия такого масштаба, к какому те откровенно не готовы, да и просто не могут себе позволить — во всяком случае пока. Поэтому там сделали вполне обычный для себя выбор: если не можешь победить на фронте, устрой противнику террор в тылу.Тема ударов дальнобойными западными ракетами по российской территории укладывается именно в эту террористическую линию. И именно поэтому западные страны сейчас громогласно дают разрешение Киеву на их применение — мол, мы тут ни при чем, все в руках украинцев, имеющих право распоряжаться переданным им оружием по своему усмотрению. Вот только сама технология использования данных вооружений заведомо предполагает, что на самом деле применять его будут западные военные. То есть американцы будут наносить удары ракетами ATACMS, а британцы — ракетами Storm Shadow на сотни километров вглубь российской территории. И все эти "разрешения" Запад на самом деле дает сам себе.Причем тем самым он загоняет Москву в тупик, из которого в принципе не видно хорошего выхода. Как ответить на подобный удар, если он произойдет? Приходящие в голову ответы выглядят либо слишком слабыми и бессмысленными, дающими понять, что России проглотила нападение и можно усилить давление на нее, либо, наоборот, неадекватно жесткими вплоть до провоцирования глобальной термоядерной войны.Надо отдать должное нашим противникам, замысел у них прямо-таки иезуитский и кажущийся беспроигрышным.Есть только одна проблема. Запад исторически специализируется на подобном иезуитстве, а его политика последних лет в отношении России практически целиком и полностью состоит из попыток загнать ее в тупик, цугцванг и патовую ситуацию.И вот тут разговор возвращается к тому, с чего начался, — с необучаемости современного западного истеблишмента. За последние десять лет Россия бесчисленное количество раз продемонстрировала свое умение находить экстраординарные выходы из организованных для нее смертельных ловушек — ее решения и действие неоднократно повергали Европу и Штаты просто в ступор.Достаточно вспомнить госпереворот на Украине: с каким нескрываемым злорадством европейцы и американцы смотрели на Москву, будучи уверенными, что ей просто нечем им ответить. Однако ответ нашелся — Крым.Или 24 февраля 2022 года. Запад тогда три дня пребывал в шоке посла начала СВО, правда потом стал действовать молниеносно, тем самым подтвердив правоту Путина, что там все готово для конфликта. Но готовившуюся противником схему Россия сломала, параллельно погрузив его на некоторое время в прострацию.Да даже такая мелочь, как санкционная война уже достаточно далекого от нас 2014 года. ЕС несколько месяцев раскачивал санкционный маховик и только ухмылялся на терпеливые уговоры Москвы этого не делать — а потом Россия одним махом в качестве ответного шага закрыла свой рынок для европейского продовольствия, вызвав по ту сторону границы потерю дара речи у очень многих людей. Там ведь реально самые высокопоставленные люди, включая суперопытную Меркель, долго не могли поверить, что это не шутка.Список примеров можно продолжать долго — и все они имели место в самые последние годы, а европейские и заокеанские руководители принимали в соответствующих процессах самое непосредственное участие. И схема ведь всегда была одна и та же: Россия долго (иногда очень долго) терпит, взывает к голосу разума, уговаривает и предупреждает, а затем внезапно наносит выверенный, стремительный и очень болезненный удар, заставляющий противника верещать про злобного и вероломного русского медведя.Казалось бы, уже последний дурак понял бы алгоритм — но Запад продолжает ходить по граблям, воспринимая расчетливое терпение нашей страны за слабость. Удары дальнобойными ракетами по российской территории, если они все-таки произойдут, исключением не станут.Обещаем — будет больно.

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949548004.html

https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html

https://ria.ru/20240531/litva-1949702380.html

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https://ria.ru/20240531/svo-1949634969.html

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аналитика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, евросоюз