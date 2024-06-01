https://ria.ru/20240601/vzryvy-1949819902.html

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 01.06.2024

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T04:34

2024-06-01T04:34

2024-06-01T04:39

специальная военная операция на украине

запорожье

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее тревогу объявили на всей территории Украины. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал Рогов. По его словам, предварительно, есть прилёты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий, кроме того, в городе также задействовано украинское ПВО. "Подробности позже. Город Запорожье был и будет свободным", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

россия

запорожская область

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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия