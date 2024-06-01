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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 01.06.2024 (обновлено: 04:39 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/vzryvy-1949819902.html
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 01.06.2024
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:34
2024-06-01T04:39
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее тревогу объявили на всей территории Украины. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал Рогов. По его словам, предварительно, есть прилёты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий, кроме того, в городе также задействовано украинское ПВО. "Подробности позже. Город Запорожье был и будет свободным", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремела серия взрывов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее тревогу объявили на всей территории Украины.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал Рогов.
По его словам, предварительно, есть прилёты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий, кроме того, в городе также задействовано украинское ПВО.
"Подробности позже. Город Запорожье был и будет свободным", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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