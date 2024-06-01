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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:15
2024-06-01T03:15
2024-06-01T03:15
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запорожье
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". "В Запорожье прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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запорожье, киев, вооруженные силы рф, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"24 канал": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы