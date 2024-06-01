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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировограде
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировограде - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировограде
Взрыв прогремел в городе Кировоград в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:41
2024-06-01T14:41
2024-06-01T14:44
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кировоград в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком (украинское название Кировограда - ред.) прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным на 14.27 мск, в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировограде
"Общественное": в Кировограде в центре Украины прогремел взрыв