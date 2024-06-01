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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2024
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:28
2024-06-01T12:28
2024-06-01T12:36
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. "В городе прозвучал взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич. С 12.14 (совпадает с мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того сирены звучат в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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В Николаеве прогремел взрыв
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги