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В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2024

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:28

2024-06-01T12:28

2024-06-01T12:36

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

николаевская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. "В городе прозвучал взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич. С 12.14 (совпадает с мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того сирены звучат в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

украина

николаев (украина)

николаевская область

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