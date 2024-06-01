https://ria.ru/20240601/vystavka-1949820632.html

В Северной Осетии организовали выставку сбитых беспилотников ВСУ

В Северной Осетии организовали выставку сбитых беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

В Северной Осетии организовали выставку сбитых беспилотников ВСУ

Военнослужащие зенитного полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" организовали в Республике Северная Осетия - Алания выставку, куда вошли более... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T05:02

2024-06-01T05:02

2024-06-01T05:11

безопасность

россия

республика северная осетия - алания

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Военнослужащие зенитного полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" организовали в Республике Северная Осетия - Алания выставку, куда вошли более 200 сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам заместитель командира полка с позывным Пламя. "Всего более 200 экспонатов БПЛА, которые были сбиты в ходе специальной военной операции российскими зенитно-ракетными расчетами... Мы тем самым хотим показать подрастающему поколению, что мы знаем, как с ними бороться, и что мы их уничтожаем", - сказал офицер. По его словам, на выставку будут приглашать юнармейцев, школьников и всех желающих.

https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html

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безопасность, россия, республика северная осетия - алания