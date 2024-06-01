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В ГД внесли проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
В ГД внесли проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми - РИА Новости, 01.06.2024
В ГД внесли проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер дохода семьи не превышает 1,5... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:44
2024-06-01T01:44
2024-06-01T02:07
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер дохода семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на душу населения, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается, что ежегодная выплата выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что ежегодная выплата осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или возрасте до 23 лет при условии их обучения в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. "Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме", - подчеркивается в документе. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Правительство внесло в ГД законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с двумя детьми
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер дохода семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на душу населения, документ доступен в думской электронной базе
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"Законопроектом предусматривается, что ежегодная выплата выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что ежегодная выплата осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или возрасте до 23 лет при условии их обучения в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов.
"Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме", - подчеркивается в документе.
В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.