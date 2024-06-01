https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 01.06.2024

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:41

2024-06-01T11:41

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калининградская область

антон алиханов

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алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в своем Telegram- канале."Только что принято решение о том, что голосование на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября", - говорится в сообщении.Первого июня официально опубликовано решение законодательного собрания региона о назначении внеочередных выборов губернатора Калининградской области на единый день голосования."В сентябре состоится голосование на выборах высшего должностного лица, а также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Озерском, Светловском и Янтарном округах состоятся основные выборы депутатов окружных Советов. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском - дополнительные выборы депутатов. Всего избирателям восьми муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных Советов", - сообщает облизбирком.Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html

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политика, калининградская область, антон алиханов, владимир путин, алексей беспрозванных, россия