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Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 01.06.2024
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11:41 01.06.2024 (обновлено: 11:50 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html
Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней
Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 01.06.2024
Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней
Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:41
2024-06-01T11:50
политика
калининградская область
антон алиханов
владимир путин
алексей беспрозванных
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КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в своем Telegram- канале."Только что принято решение о том, что голосование на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября", - говорится в сообщении.Первого июня официально опубликовано решение законодательного собрания региона о назначении внеочередных выборов губернатора Калининградской области на единый день голосования."В сентябре состоится голосование на выборах высшего должностного лица, а также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Озерском, Светловском и Янтарном округах состоятся основные выборы депутатов окружных Советов. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском - дополнительные выборы депутатов. Всего избирателям восьми муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных Советов", - сообщает облизбирком.Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html
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политика, калининградская область, антон алиханов, владимир путин, алексей беспрозванных, россия
Политика, Калининградская область, Антон Алиханов, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных, Россия
Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

Облизбирком: выборы главы Калининградской области пройдут с 6 по 8 сентября

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в своем Telegram- канале.
"Только что принято решение о том, что голосование на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября", - говорится в сообщении.
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Первого июня официально опубликовано решение законодательного собрания региона о назначении внеочередных выборов губернатора Калининградской области на единый день голосования.
"В сентябре состоится голосование на выборах высшего должностного лица, а также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Озерском, Светловском и Янтарном округах состоятся основные выборы депутатов окружных Советов. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском - дополнительные выборы депутатов. Всего избирателям восьми муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных Советов", - сообщает облизбирком.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
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ПолитикаКалининградская областьАнтон АлихановВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхРоссия
 
 
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