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"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 01.06.2024 (обновлено: 21:52 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html
"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ
"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ
Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:34
2024-06-01T21:52
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в интервью телеканалу НТА."Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления— Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике", — отметил он.По словам полковника, российские военные ежедневно продвигаются вперед из-за "тотального" преимущества в ресурсах.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ

Полковник Селезнев: ВСУ очень тяжело на восточном фланге СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в интервью телеканалу НТА.
"Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления— Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике", — отметил он.
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По словам полковника, российские военные ежедневно продвигаются вперед из-за "тотального" преимущества в ресурсах.
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