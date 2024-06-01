https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html

"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ

"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

"Три направления": украинский полковник сделал тревожное заявление о ВСУ

Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:34

2024-06-01T18:34

2024-06-01T21:52

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на восточном фланге СВО из-за преимущества российских военных, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в интервью телеканалу НТА."Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления— Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике", — отметил он.По словам полковника, российские военные ежедневно продвигаются вперед из-за "тотального" преимущества в ресурсах.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия