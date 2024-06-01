https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html

На Украине сделали необычное заявление о солдатах ВСУ

На Украине сделали необычное заявление о солдатах ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

На Украине сделали необычное заявление о солдатах ВСУ

Украинским солдатам не разрешают пользоваться рациями из-за опасности их сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:05

2024-06-01T17:05

2024-06-01T21:14

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинским солдатам не разрешают пользоваться рациями из-за опасности их сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media."У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (российские военные. — Прим. ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы", — отметил он.По мнению военнослужащего, солдатам также не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию России.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия