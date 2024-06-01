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"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией
"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией - РИА Новости, 01.06.2024
"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией
Война США против России с целью защитить режим Владимира Зеленского была бы безумием, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:59
2024-06-01T18:59
2024-06-01T21:01
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Война США против России с целью защитить режим Владимира Зеленского была бы безумием, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X."Исследования Пентагона свидетельствуют о том, что 90 миллионов американцев погибнут в первые несколько минут ядерной войны с Россией и 90 миллионов в течение следующих шести месяцев. Вероятно, это заниженные оценки", — отметил он.Однако именно к такой перспективе, по мнению политика, могут привести разрешение ВСУ бить по объектам на территории России и эскалация напряженности в отношениях с Москвой, Пекином и Северной Кореей с целью "защитить" киевский режим."Пришло время вернуть взрослых в комнату", — заключил он.В пятницу в Госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву бить по "легитимным целям" вглубь российской территории ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.
https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html
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"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией
Кеннеди-младший назвал войну США и России ради Украины безумием