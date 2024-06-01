https://ria.ru/20240601/voyna-1949914371.html

"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией

"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией - РИА Новости, 01.06.2024

"Погибнут за минуты": Кеннеди-младший высказался о войне с Россией

Война США против России с целью защитить режим Владимира Зеленского была бы безумием, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:59

2024-06-01T18:59

2024-06-01T21:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

харьков

владимир зеленский

роберт кеннеди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_eaa59a45f400802e6790ac84e9d0db29.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Война США против России с целью защитить режим Владимира Зеленского была бы безумием, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X."Исследования Пентагона свидетельствуют о том, что 90 миллионов американцев погибнут в первые несколько минут ядерной войны с Россией и 90 миллионов в течение следующих шести месяцев. Вероятно, это заниженные оценки", — отметил он.Однако именно к такой перспективе, по мнению политика, могут привести разрешение ВСУ бить по объектам на территории России и эскалация напряженности в отношениях с Москвой, Пекином и Северной Кореей с целью "защитить" киевский режим."Пришло время вернуть взрослых в комнату", — заключил он.В пятницу в Госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву бить по "легитимным целям" вглубь российской территории ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.

https://ria.ru/20240601/vsu-1949912306.html

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html

https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html

сша

россия

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, харьков, владимир зеленский, роберт кеннеди, джо байден, нато, вооруженные силы украины