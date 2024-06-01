https://ria.ru/20240601/ulybka-1949815078.html

"Старый дурак". Странная улыбка Байдена вызвала скандал в Штатах

"Старый дурак". Странная улыбка Байдена вызвала скандал в Штатах - РИА Новости, 01.06.2024

"Старый дурак". Странная улыбка Байдена вызвала скандал в Штатах

Президент США Джо Байден навлек на себя критику со стороны членов Республиканской партии, улыбнувшись в ответ на вопрос журналистки об уголовном деле против... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T02:50

2024-06-01T02:50

2024-06-01T03:05

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден навлек на себя критику со стороны членов Республиканской партии, улыбнувшись в ответ на вопрос журналистки об уголовном деле против кандидата в президенты Дональда Трампа.Уже после завершения пресс-конференции в Белом доме корреспондентка попросила Байдена прокомментировать обвинения Трампа, который считает свое дело политическим заказом со стороны действующей администрации США. В ответ президент остановился, молча улыбнулся и покинул зал."Чистое зло", — охарактеризовал улыбку Байдена проект NRC Research Национального комитета Республиканской партии в соцсети X.Член Палаты представителей конгресса от Техаса Уэсли Хант написал в соцсети X, что президент США уже не скрывает от избирателей своей причастности к уголовному делу Трампа. По его мнению, "ухмылку" Байдена должна увидеть вся Америка. Республиканская фракция палаты представителей, в свою очередь, в той же соцсети предложила считать улыбку президента символом вмешательства администрации в грядущие президентские выборы."Куда этот старый дурак (президент США Джо Байден. — Прим. ред.) свалил (после того, как не ответил на вопрос о Трампе. — Прим. ред.)???" — с негодованием написал в соцсети X старший советник Трампа Джейсон Миллер.Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240530/bayden-1949248315.html

https://ria.ru/20240531/peskov-1949643947.html

https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html

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