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"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине
"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине - РИА Новости, 01.06.2024
"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине
Украинцы пытаются покинуть Украину, чтобы их не мобилизовали, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:21
2024-06-01T20:21
2024-06-01T20:53
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинцы пытаются покинуть Украину, чтобы их не мобилизовали, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Люди не хотят воевать и умирать в проигрышной войне, молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины", — отметил он.По словам экономиста, российские войска пробивают оборону ВСУ на многих участках линии соприкосновения. При этом для Киева складывается отчаянная ситуация. Украинцев отправляют на передовую с минимальной подготовкой, и ежедневные потери насчитывают свыше тысячи человек, пояснил аналитик."Количество жертв ошеломляющее", — резюмировал Сакс.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине
Сакс: украинцы отчаянно пытаются сбежать из страны, чтобы не идти на фронт