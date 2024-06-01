https://ria.ru/20240601/ukraina-1949923325.html

"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине

"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине - РИА Новости, 01.06.2024

"Отчаянно пытаются бежать". В США рассказали о ЧП на Украине

Украинцы пытаются покинуть Украину, чтобы их не мобилизовали, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:21

2024-06-01T20:21

2024-06-01T20:53

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинцы пытаются покинуть Украину, чтобы их не мобилизовали, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Люди не хотят воевать и умирать в проигрышной войне, молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины", — отметил он.По словам экономиста, российские войска пробивают оборону ВСУ на многих участках линии соприкосновения. При этом для Киева складывается отчаянная ситуация. Украинцев отправляют на передовую с минимальной подготовкой, и ежедневные потери насчитывают свыше тысячи человек, пояснил аналитик."Количество жертв ошеломляющее", — резюмировал Сакс.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949906775.html

https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html

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в мире, киев, украина, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины