https://ria.ru/20240601/ukraina-1949913779.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв раздался в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:56
2024-06-01T18:56
2024-06-01T18:56
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, передает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком прозвучал взрыв, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в субботу глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщал о взрывах в Кропивницком районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кировоградская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв