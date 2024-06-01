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На Украине рассказали, что ждет пенсионеров в скором времени - РИА Новости, 01.06.2024
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17:08 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949902842.html
На Украине рассказали, что ждет пенсионеров в скором времени
На Украине рассказали, что ждет пенсионеров в скором времени - РИА Новости, 01.06.2024
На Украине рассказали, что ждет пенсионеров в скором времени
Украина в скором времени не сможет обеспечивать высокое социальное обеспечение, пенсионеры смогут рассчитывать только на "минимальные гарантии" государства,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:08
2024-06-01T17:08
украина
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александр устинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина в скором времени не сможет обеспечивать высокое социальное обеспечение, пенсионеры смогут рассчитывать только на "минимальные гарантии" государства, сообщила замминистра социальной политики Дарья Марчак. "Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах – это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни", - приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Она дала понять, что нечто похожее ожидает и Украину при низкой рождаемости и сложной демографической ситуации, при которой один налогоплательщик обеспечивает одного пенсионера. Пенсии на Украине, как она считает, будут "минимальной гарантией", в связи с чем она посоветовала населению быть готовыми работать до глубокой старости, а также "осуществлять накопление", даже пока нет еще накопительной обязательной системы. В июне прошлого года аналитический центр "Украинский институт будущего" сообщал, что коэффициент рождаемости в стране уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения он должно быть больше 2. Аналитики отмечали, что в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, и некому будет создавать ВВП. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240430/pensii-1943215675.html
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украина, сша, александр устинов, владимир зеленский
Украина, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский
На Украине рассказали, что ждет пенсионеров в скором времени

Замминистра Марчак: Украина не сможет обеспечить высокое социальное обеспечение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожилая женщина в магазине
Пожилая женщина в магазине - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожилая женщина в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина в скором времени не сможет обеспечивать высокое социальное обеспечение, пенсионеры смогут рассчитывать только на "минимальные гарантии" государства, сообщила замминистра социальной политики Дарья Марчак.
"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах – это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни", - приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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Она дала понять, что нечто похожее ожидает и Украину при низкой рождаемости и сложной демографической ситуации, при которой один налогоплательщик обеспечивает одного пенсионера. Пенсии на Украине, как она считает, будут "минимальной гарантией", в связи с чем она посоветовала населению быть готовыми работать до глубокой старости, а также "осуществлять накопление", даже пока нет еще накопительной обязательной системы.
В июне прошлого года аналитический центр "Украинский институт будущего" сообщал, что коэффициент рождаемости в стране уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения он должно быть больше 2. Аналитики отмечали, что в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, и некому будет создавать ВВП.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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