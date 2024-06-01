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На Украине продлят сроки отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.06.2024
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https://ria.ru/20240601/ukraina-1949895582.html
На Украине продлят сроки отключения электроэнергии
На Украине продлят сроки отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.06.2024
На Украине продлят сроки отключения электроэнергии
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:28
2024-06-01T16:28
специальная военная операция на украине
жкх
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герман галущенко
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было запланировано ранее. Накануне "Укрэнерго" спрогнозировал возможное возвращение плановых отключений света по графикам во всех регионах страны. "Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменено. Ограничения будут действовать по всей Украине с 18.00 до 24.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. В компании напомнили, что ранее энергетики планировали отключать свет до 23.00. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949875598.html
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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
На Украине продлят сроки отключения электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило о продлении на час плановых отключений света по всей стране

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было запланировано ранее.
Накануне "Укрэнерго" спрогнозировал возможное возвращение плановых отключений света по графикам во всех регионах страны.
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"Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменено. Ограничения будут действовать по всей Украине с 18.00 до 24.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
В компании напомнили, что ранее энергетики планировали отключать свет до 23.00.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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