https://ria.ru/20240601/ukraina-1949895582.html

На Украине продлят сроки отключения электроэнергии

На Украине продлят сроки отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.06.2024

На Украине продлят сроки отключения электроэнергии

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:28

2024-06-01T16:28

2024-06-01T16:28

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жкх

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было запланировано ранее. Накануне "Укрэнерго" спрогнозировал возможное возвращение плановых отключений света по графикам во всех регионах страны. "Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменено. Ограничения будут действовать по всей Украине с 18.00 до 24.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. В компании напомнили, что ранее энергетики планировали отключать свет до 23.00. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949875598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире