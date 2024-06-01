На Украине продлят сроки отключения электроэнергии
"Укрэнерго" сообщило о продлении на час плановых отключений света по всей стране
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что отключения света по всей Украине будут длиться дольше, чем было запланировано ранее.
Накануне "Укрэнерго" спрогнозировал возможное возвращение плановых отключений света по графикам во всех регионах страны.
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"Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменено. Ограничения будут действовать по всей Украине с 18.00 до 24.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
В компании напомнили, что ранее энергетики планировали отключать свет до 23.00.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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