https://ria.ru/20240601/ukraina-1949851737.html

Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ

Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024

Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ

Запад сталкивается с целым рядом проблем на фоне успехов России в специальной военной операции, пишет британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:37

2024-06-01T11:37

2024-06-01T13:48

украина

киев

специальная военная операция на украине

россия

сша

германия

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запад сталкивается с целым рядом проблем на фоне успехов России в специальной военной операции, пишет британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times."Ситуация в войне на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами. Ультраправые набирают силу <…> Если Дональд Трамп победит в ноябре, он может вывести США из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос будущее НАТО. Конечно, признать свою смертность — это не то же самое, что столкнуться с немедленным смертным приговором. Но к концу 2024 года легко вообразить поистине мрачные сценарии", — считает он.По словам историка, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или "зеленых" расходов, но вместо этого мы становимся свидетелями вялого совместного заявления лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в ФРГ.Туз также отметил "болезненную зависимость" Германии от США и назвал ее "беззащитной в военном отношении".

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

украина

киев

россия

сша

германия

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украина, киев, россия, сша, германия, дональд трамп, эммануэль макрон, нато