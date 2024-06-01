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Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 01.06.2024 (обновлено: 13:48 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949851737.html
Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ
Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ
Запад сталкивается с целым рядом проблем на фоне успехов России в специальной военной операции, пишет британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:37
2024-06-01T13:48
украина
киев
специальная военная операция на украине
россия
сша
германия
дональд трамп
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запад сталкивается с целым рядом проблем на фоне успехов России в специальной военной операции, пишет британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times."Ситуация в войне на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами. Ультраправые набирают силу &lt;…&gt; Если Дональд Трамп победит в ноябре, он может вывести США из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос будущее НАТО. Конечно, признать свою смертность — это не то же самое, что столкнуться с немедленным смертным приговором. Но к концу 2024 года легко вообразить поистине мрачные сценарии", — считает он.По словам историка, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или "зеленых" расходов, но вместо этого мы становимся свидетелями вялого совместного заявления лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в ФРГ.Туз также отметил "болезненную зависимость" Германии от США и назвал ее "беззащитной в военном отношении".
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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украина
киев
россия
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украина, киев, россия, сша, германия, дональд трамп, эммануэль макрон, нато
Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО
Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России, пишут СМИ

FT: Запад столкнулся с целым рядом проблем на фоне успехов России в СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запад сталкивается с целым рядом проблем на фоне успехов России в специальной военной операции, пишет британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times.
"Ситуация в войне на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами. Ультраправые набирают силу <…> Если Дональд Трамп победит в ноябре, он может вывести США из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос будущее НАТО. Конечно, признать свою смертность — это не то же самое, что столкнуться с немедленным смертным приговором. Но к концу 2024 года легко вообразить поистине мрачные сценарии", — считает он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
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По словам историка, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или "зеленых" расходов, но вместо этого мы становимся свидетелями вялого совместного заявления лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в ФРГ.
Туз также отметил "болезненную зависимость" Германии от США и назвал ее "беззащитной в военном отношении".
Изображение сгенерировано ИИ
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31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияСШАГерманияДональд ТрампЭммануэль МакронНАТО
 
 
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