https://ria.ru/20240601/ukraina-1949844548.html

В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины

В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2024

В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины

Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:41

2024-06-01T10:41

2024-06-01T12:17

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X. "Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он. Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949840731.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато