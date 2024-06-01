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В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 01.06.2024 (обновлено: 12:17 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949844548.html
В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины
В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2024
В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины
Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:41
2024-06-01T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X. "Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он. Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949840731.html
https://ria.ru/20240601/putin-1949834424.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Британии выступили с радикальным предложением из-за Украины

Политик Куртен призвал заменить лидеров Запада из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X.

"Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он.
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Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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