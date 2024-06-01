https://ria.ru/20240601/ukraina-1949840731.html

На Украине сделали заявление после удара России

На Украине сделали заявление после удара России - РИА Новости, 01.06.2024

На Украине сделали заявление после удара России

Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", —... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:02

2024-06-01T10:02

2024-06-01T19:33

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", — говорится в публикации. По данным компании, серьезно повреждено оборудование объектов. В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240601/putin-1949834424.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, дтэк