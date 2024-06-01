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На Украине сделали заявление после удара России - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 01.06.2024 (обновлено: 19:33 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949840731.html
На Украине сделали заявление после удара России
На Украине сделали заявление после удара России - РИА Новости, 01.06.2024
На Украине сделали заявление после удара России
Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", —... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:02
2024-06-01T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
дтэк
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", — говорится в публикации. По данным компании, серьезно повреждено оборудование объектов. В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240601/putin-1949834424.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
На Украине сделали заявление после удара России

ДТЭК: на Украине две ТЭС получили повреждения

© AP Photo / Francisco SecoРабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", — говорится в публикации.
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По данным компании, серьезно повреждено оборудование объектов.

В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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