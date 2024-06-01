На Украине сделали заявление после удара России
ДТЭК: на Украине две ТЭС получили повреждения
© AP Photo / Francisco SecoРабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС
© AP Photo / Francisco Seco
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минувшей ночью на Украине были повреждены две тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", — говорится в публикации.
"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики", — говорится в публикации.
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По данным компании, серьезно повреждено оборудование объектов.
В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.