https://ria.ru/20240601/ukraina-1949823588.html

В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам

В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам - РИА Новости, 01.06.2024

В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам

Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины, заявил министр энергетики страны Герман... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:44

2024-06-01T06:44

2024-06-01T06:48

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковская область

украина

россия

герман галущенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Атакованы энергообъекты в... Днепропетровской... Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются", — приводит слова Галущенко министерство энергетики Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивано-франковская область

украина

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в мире, ивано-франковская область, украина, россия, герман галущенко, вооруженные силы украины