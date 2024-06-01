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В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам
В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам - РИА Новости, 01.06.2024
В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам
Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины, заявил министр энергетики страны Герман... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:44
2024-06-01T06:44
2024-06-01T06:48
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Атакованы энергообъекты в... Днепропетровской... Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются", — приводит слова Галущенко министерство энергетики Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам
Минэнерго Украины объявило об ударах по энергообъектам в трех областях