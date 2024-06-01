https://ria.ru/20240601/ukraina-1949821682.html
Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж
Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж - РИА Новости, 01.06.2024
Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж
Размер взятки за выезд за рубеж желающих скрыться от мобилизации и службы в ВСУ вырос на Украине в десять раз менее чем за два года, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T05:34
2024-06-01T05:34
2024-06-01T05:37
в мире
украина
одесская область
молдавия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944671399_219:0:2180:1103_1920x0_80_0_0_f14c5b95438c7599d962d01c450ba5b7.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Размер взятки за выезд за рубеж желающих скрыться от мобилизации и службы в ВСУ вырос на Украине в десять раз менее чем за два года, рассказали РИА Новости украинцы из разных регионов страны. Местные жители передали информацию через координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, попросив не называть их имена и место жительства. "Согласно последним данным, прайс на реальный выезд (по крайней мере от тех источников, с помощью которых я выехал в августе 22-го) - 17-20 тысяч долларов. Я ещё успел за две тысячи", - рассказал гражданин Украины. По словам мужчины, у него получилось выехать по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия, сейчас же выезд возможен только через Молдавию. "Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали чёткие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей", - сообщил он. Другой местный житель рассказал о возможности покинуть страну в направлении Молдавии. "Мне в разговоре сказали - Болград (город в Одесской области на границы Украины и Молдавии - ред.). Что есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. "Перевозчик" забирает клиента прямо из дому и увозит за границу", - написал гражданин Украины. По его словам, если человека поймали и отвезли в отделение военкомы, то выйти оттуда обойдется примерно в 8 тысяч долларов. "Лучше заплатить "перевозчикам" и покинуть страну, чем попасть в лапы упырей и им заплатить только за выход из ТЦК", - сказал украинец. Еще один вариант побега из Украины - это пересечение пешком молдавской границы, берут за это около 3 тысяч долларов. "Я так понял: во время пересменки погранцов есть окно (по времени не знаю сколько) - вот тогда и делают "марш-бросок". Но этот вариант более рискованный и менее безопасный. Так как есть слухи, что некоторые не успевают преодолеть выкопанные рвы на границе... есть два рва по четыре метра глубиной", - сообщил житель Украины. Житель Одесской области в свою очередь рассказал о морском маршруте. "Одесса через Измаил на судах, которые перевозят зерно в Констанцу. Просят 5,5 тысяч долларов, наличие загранпаспорта и минимального количества морских сертификатов, типа матрос 2 класса", - сказал одессит. Другой житель Одесской области сообщил, что минимальная взятка это 6 тысяч долларов. "В самой Одессе "отмазка" стартует от 6 тысяч долларов. Но за такую цену это просто счастливый случай, а в среднем 9-10 тысяч долларов, но гарантий, что не отловят во второй раз, никто не дает. Собрать справки об инвалидности, пакет документов, полежать три раза официально в больничке, предварительно, через дурку, но без заключительной справки из МСЕК (он сейчас не работает) стоит 8-10 тысяч долларов", - рассказал украинец из Одесской области. Он добавил, что есть две "таксы" на выезд с Украины: первая ненадежная, но дешевле - от 12 до 15 тысяч долларов, вторая, более надежная - от 22 до 25 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949819711.html
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
украина
одесская область
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944671399_631:0:2102:1103_1920x0_80_0_0_7294850683075ece7a1b71f9c0247bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, молдавия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Молдавия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж
Подполье: размер взятки за выезд из Украины за два года вырос в десять раз
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Размер взятки за выезд за рубеж желающих скрыться от мобилизации и службы в ВСУ вырос на Украине в десять раз менее чем за два года, рассказали РИА Новости украинцы из разных регионов страны.
Местные жители передали информацию через координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева
, попросив не называть их имена и место жительства.
"Согласно последним данным, прайс на реальный выезд (по крайней мере от тех источников, с помощью которых я выехал в августе 22-го) - 17-20 тысяч долларов. Я ещё успел за две тысячи", - рассказал гражданин Украины.
По словам мужчины, у него получилось выехать по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия, сейчас же выезд возможен только через Молдавию
.
"Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали чёткие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей", - сообщил он.
Другой местный житель рассказал о возможности покинуть страну в направлении Молдавии.
"Мне в разговоре сказали - Болград (город в Одесской области
на границы Украины и Молдавии - ред.). Что есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. "Перевозчик" забирает клиента прямо из дому и увозит за границу", - написал гражданин Украины.
По его словам, если человека поймали и отвезли в отделение военкомы, то выйти оттуда обойдется примерно в 8 тысяч долларов.
"Лучше заплатить "перевозчикам" и покинуть страну, чем попасть в лапы упырей и им заплатить только за выход из ТЦК", - сказал украинец.
Еще один вариант побега из Украины - это пересечение пешком молдавской границы, берут за это около 3 тысяч долларов.
"Я так понял: во время пересменки погранцов есть окно (по времени не знаю сколько) - вот тогда и делают "марш-бросок". Но этот вариант более рискованный и менее безопасный. Так как есть слухи, что некоторые не успевают преодолеть выкопанные рвы на границе... есть два рва по четыре метра глубиной", - сообщил житель Украины.
Житель Одесской области в свою очередь рассказал о морском маршруте.
"Одесса через Измаил на судах, которые перевозят зерно в Констанцу
. Просят 5,5 тысяч долларов, наличие загранпаспорта и минимального количества морских сертификатов, типа матрос 2 класса", - сказал одессит.
Другой житель Одесской области сообщил, что минимальная взятка это 6 тысяч долларов.
"В самой Одессе "отмазка" стартует от 6 тысяч долларов. Но за такую цену это просто счастливый случай, а в среднем 9-10 тысяч долларов, но гарантий, что не отловят во второй раз, никто не дает. Собрать справки об инвалидности, пакет документов, полежать три раза официально в больничке, предварительно, через дурку, но без заключительной справки из МСЕК (он сейчас не работает) стоит 8-10 тысяч долларов", - рассказал украинец из Одесской области.
Он добавил, что есть две "таксы" на выезд с Украины: первая ненадежная, но дешевле - от 12 до 15 тысяч долларов, вторая, более надежная - от 22 до 25 тысяч долларов.