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Украинские власти понесут наказание за гибель детей, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 01.06.2024 (обновлено: 04:38 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949819711.html
Украинские власти понесут наказание за гибель детей, заявил омбудсмен
Украинские власти понесут наказание за гибель детей, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские власти понесут наказание за гибель детей, заявил омбудсмен
Киевские власти за гибель и ранения детей понесут суровое наказание, как по российским, так и по международным законам, сказал РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:33
2024-06-01T04:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Киевские власти за гибель и ранения детей понесут суровое наказание, как по российским, так и по международным законам, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. "Я уверен, что укро-киевский режим который не смотрит на то, кто перед ними - дети, гражданские - они понесут самое суровое наказание. Будь то по российским законам, или по международным законам", - сказал российский омбудсмен. По словам уполномоченного по правам человека, каждый обстрел Херсонской области, произведенный украинской армией, документально фиксируется следственными органами. "Мы сталкиваемся с террористической агрессией. Это постоянные обстрелы. И, к сожалению, страдают все мирные жители Херсонский области и левого берега. Если говорить о пострадавших, то, к сожалению, в этом году есть уже один погибший несовершеннолетний ребенок. Один раненный ребенок", - подчеркнул Георгиев. Омбудсмен напомнил, что из-за обстрелов Новой Каховки со стороны украинских вооруженных сил пострадали четыре школы, а во время обстрела поселка городского типа Нижние Сегогозы из РСЗО HIMARS в непосредственной близости от прилетов находилась школа, в которой шли экзамены. По данным министерства образования Херсонской области из-за обстрелов ВСУ в регионе пострадали 33 образовательных учреждения, еще 11 были затоплены в результате теракта на плотине Каховской ГЭС. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинские власти понесут наказание за гибель детей, заявил омбудсмен

Омбудсмен Георгиев: Киев понесет суровое наказание за гибель и ранения детей

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела ВСУ спального района
Последствия обстрела ВСУ спального района - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела ВСУ спального района. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Киевские власти за гибель и ранения детей понесут суровое наказание, как по российским, так и по международным законам, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Я уверен, что укро-киевский режим который не смотрит на то, кто перед ними - дети, гражданские - они понесут самое суровое наказание. Будь то по российским законам, или по международным законам", - сказал российский омбудсмен.
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По словам уполномоченного по правам человека, каждый обстрел Херсонской области, произведенный украинской армией, документально фиксируется следственными органами.
"Мы сталкиваемся с террористической агрессией. Это постоянные обстрелы. И, к сожалению, страдают все мирные жители Херсонский области и левого берега. Если говорить о пострадавших, то, к сожалению, в этом году есть уже один погибший несовершеннолетний ребенок. Один раненный ребенок", - подчеркнул Георгиев.
Омбудсмен напомнил, что из-за обстрелов Новой Каховки со стороны украинских вооруженных сил пострадали четыре школы, а во время обстрела поселка городского типа Нижние Сегогозы из РСЗО HIMARS в непосредственной близости от прилетов находилась школа, в которой шли экзамены.
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Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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