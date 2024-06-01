"Это уже предел". К чему привело отчаянное решение Киева
Политолог Дудчак: Украина проводит мобилизацию для отчета перед Западом
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине пожинают плоды нового закона о мобилизации. Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ серьезно снизился — в штурмовики теперь набирают заключенных. О последствиях для Киева — в материале РИА Новости.
Ситуация изменилась
"Когда видишь людей в форме — паникуешь. Начинаешь думать, что сейчас тебя мобилизуют против твоей воли", — признался американскому телеканалу NBC житель Киева. О случаях похищения людей сотрудниками ТЦК давно известно на Западе. Журналисты обратились к командованию Сухопутных войск ВСУ за разъяснением, но ответа не получили.
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве
Агрессивные методы мобилизации раскритиковал майор ВСУ Сергей Алимов. По его словам, те, кого мобилизовали насильно, отказываются идти в бой. Беспредел ТЦК вредит и самим военнослужащим. Офицер отметил: еще год назад в общественных местах его приветствовали — сейчас отворачиваются.
"Вы видели, что в Киеве нет военных? Если человек в форме — он или с фронта, или транзитом едет. А фактически весь киевский гарнизон ходит в гражданской одежде. Не хотят, чтобы на них смотрели как на тэцэкашников", — сказал майор.
Мобилизация не ограничивается отловом людей на улице или в метро. Третья отдельная штурмовая бригада и батальон "Да Винчи" набирают новобранцев в тюрьмах. В исправительных учреждениях Украины находится около 46 тысяч человек. С февраля 2022-го только 363 осужденных откликнулись на призыв Зеленского отправиться на фронт. Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что теперь более 600 заключенных согласились пойти в армию. Он также допустил пополнение войск из женских колоний.
Это чрезвычайно тяжелый контингент, предупреждает украинский военный эксперт Владислав Селезнев. Они несут угрозу распространения в подразделениях дедовщины и тюремной субкультуры. "Мы получим от этого больше хлопот, чем реальной выгоды", — подчеркивает специалист.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий
Послужат все
Главного редактора одного из украинских изданий Дмитрия Денкова сутки удерживали без связи в ТЦК Белгород-Днестровского Одесской области — якобы из-за устаревших данных. А потом записали в "добровольцы". Медицинская комиссия заняла всего 15 минут.
Из-за мобилизации закрывается Черниговский драмтеатр: там призвали практически всех артистов и сотрудников — 34 человека. Остались только студенты и пенсионеры. "Мы ничего не можем делать", — жалуется худрук Андрей Бакиров. Хотя всем полагалась бронь. Несмотря на заявку, ее никто не получил.
По словам киевлянина Станислава Московского, вечером его автомобиль остановили полицейские, выписали штраф из-за неправильно подсвеченных номерных знаков. А потом вызвали работников ТЦК — якобы потому, что он записан в базе как уклонист.
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных
"Мне сообщили, что доставят в ТЦК, где я должен пройти процедуру изъятия приписного свидетельства, потом еще какую-то, и меня отпустят. В ТЦК отдали изъятые документы, приписное свидетельство. Я провел там всю ночь. Утром отвезли на ВВК в город Вишневое", — рассказывал Московский.
Он попытался сопротивляться. Военные тормознули на безлюдной улице и избили его. В Бучанском ТЦК сказали, что он призван и пойдет служить. Киевлянин совершил попытку самоубийства. Только после этого отпустили. У военных другая версия: ничего подобного не было, просто перед отправкой в учебный центр Московский от них сбежал.
Чтобы не перегружать ТЦК, в Киеве разработали приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные онлайн. Однако в первый же день его работы украинцы столкнулись с проблемами авторизации и другими ошибками. Некоторые безосновательно оказались в розыске. В итоге все равно приходилось обращаться в военкомат.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Военно-учетные данные обновили 1,3 миллиона человек. Лишь у 25-28,5 процента есть отсрочка или бронь. Впрочем, спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин признал: сразу мобилизовать столько людей не получится.
Дело времени
В ВСУ недовольны тем, что на фронт направляют непригодное пополнение. Например, во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду прислали более 100 человек. Из них зачислили только троих, но в докладах отчитались, что "бригада хорошо пополняется".
Средний возраст ВСУ на передовой сейчас 43-45 лет, отметил высокопоставленный военный чиновник в интервью западным СМИ. Пожилые солдаты страдают от запущенных болезней и травм. Молодые идут в армию неохотно, а ТЦК еще нужно их найти. Многие не живут по месту регистрации, только половина из 4,5 миллиона перемещенных украинцев зарегистрировались по новому адресу.
© Кадр видео очевидцаЛюди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
© Кадр видео очевидца
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
Срок подготовки мобилизованных сократили. Нардеп Валентин Наливайченко утверждает, что их обучают всего полтора месяца. Якобы это связано с большим наплывом людей и нехваткой учебных центров. В Минобороны это опровергают. Депутат Владимир Арьев назвал закон о мобилизации "плохо разработанным", так как он создал "хаос и напряженность в обществе".
У ВСУ большие проблемы. Если их не решат, никакая помощь США не поможет, предупредил сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли. "Все в конечном итоге сводится к тому, сможет ли Украина мобилизовать достаточно солдат, — подчеркнул он. — Пока украинские бригады ослаблены. О новых подразделениях даже речи не идет".
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом
Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что этим трудности киевского режима не исчерпываются. "Необходимо осваивать выделенные Западом деньги на поставки вооружений, отчитываться, а для этого нужна массовка. Условно говоря: если мало танкистов — им дадут не четыре танка, а максимум один", — рассуждает специалист.
Пока мобилизованных хватает, но это ненадолго, добавляет он. ВСУ продолжают нести потери, и приближается перелом, когда количество переходит в качество. Критические изменения могут проявиться уже осенью.