https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

"Это уже предел". К чему привело отчаянное решение Киева

"Это уже предел". К чему привело отчаянное решение Киева - РИА Новости, 01.06.2024

"Это уже предел". К чему привело отчаянное решение Киева

На Украине пожинают плоды нового закона о мобилизации. Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в обществе не только страх, но и неприязнь... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:04

украина

киев

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине пожинают плоды нового закона о мобилизации. Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ серьезно снизился — в штурмовики теперь набирают заключенных. О последствиях для Киева — в материале РИА Новости.Ситуация изменилась"Когда видишь людей в форме — паникуешь. Начинаешь думать, что сейчас тебя мобилизуют против твоей воли", — признался американскому телеканалу NBC житель Киева. О случаях похищения людей сотрудниками ТЦК давно известно на Западе. Журналисты обратились к командованию Сухопутных войск ВСУ за разъяснением, но ответа не получили.Агрессивные методы мобилизации раскритиковал майор ВСУ Сергей Алимов. По его словам, те, кого мобилизовали насильно, отказываются идти в бой. Беспредел ТЦК вредит и самим военнослужащим. Офицер отметил: еще год назад в общественных местах его приветствовали — сейчас отворачиваются."Вы видели, что в Киеве нет военных? Если человек в форме — он или с фронта, или транзитом едет. А фактически весь киевский гарнизон ходит в гражданской одежде. Не хотят, чтобы на них смотрели как на тэцэкашников", — сказал майор.Мобилизация не ограничивается отловом людей на улице или в метро. Третья отдельная штурмовая бригада и батальон "Да Винчи" набирают новобранцев в тюрьмах. В исправительных учреждениях Украины находится около 46 тысяч человек. С февраля 2022-го только 363 осужденных откликнулись на призыв Зеленского отправиться на фронт. Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что теперь более 600 заключенных согласились пойти в армию. Он также допустил пополнение войск из женских колоний.Это чрезвычайно тяжелый контингент, предупреждает украинский военный эксперт Владислав Селезнев. Они несут угрозу распространения в подразделениях дедовщины и тюремной субкультуры. "Мы получим от этого больше хлопот, чем реальной выгоды", — подчеркивает специалист.Послужат всеГлавного редактора одного из украинских изданий Дмитрия Денкова сутки удерживали без связи в ТЦК Белгород-Днестровского Одесской области — якобы из-за устаревших данных. А потом записали в "добровольцы". Медицинская комиссия заняла всего 15 минут.Из-за мобилизации закрывается Черниговский драмтеатр: там призвали практически всех артистов и сотрудников — 34 человека. Остались только студенты и пенсионеры. "Мы ничего не можем делать", — жалуется худрук Андрей Бакиров. Хотя всем полагалась бронь. Несмотря на заявку, ее никто не получил.По словам киевлянина Станислава Московского, вечером его автомобиль остановили полицейские, выписали штраф из-за неправильно подсвеченных номерных знаков. А потом вызвали работников ТЦК — якобы потому, что он записан в базе как уклонист."Мне сообщили, что доставят в ТЦК, где я должен пройти процедуру изъятия приписного свидетельства, потом еще какую-то, и меня отпустят. В ТЦК отдали изъятые документы, приписное свидетельство. Я провел там всю ночь. Утром отвезли на ВВК в город Вишневое", — рассказывал Московский.Он попытался сопротивляться. Военные тормознули на безлюдной улице и избили его. В Бучанском ТЦК сказали, что он призван и пойдет служить. Киевлянин совершил попытку самоубийства. Только после этого отпустили. У военных другая версия: ничего подобного не было, просто перед отправкой в учебный центр Московский от них сбежал.Чтобы не перегружать ТЦК, в Киеве разработали приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные онлайн. Однако в первый же день его работы украинцы столкнулись с проблемами авторизации и другими ошибками. Некоторые безосновательно оказались в розыске. В итоге все равно приходилось обращаться в военкомат.Военно-учетные данные обновили 1,3 миллиона человек. Лишь у 25-28,5 процента есть отсрочка или бронь. Впрочем, спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин признал: сразу мобилизовать столько людей не получится.Дело времениВ ВСУ недовольны тем, что на фронт направляют непригодное пополнение. Например, во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду прислали более 100 человек. Из них зачислили только троих, но в докладах отчитались, что "бригада хорошо пополняется".Средний возраст ВСУ на передовой сейчас 43-45 лет, отметил высокопоставленный военный чиновник в интервью западным СМИ. Пожилые солдаты страдают от запущенных болезней и травм. Молодые идут в армию неохотно, а ТЦК еще нужно их найти. Многие не живут по месту регистрации, только половина из 4,5 миллиона перемещенных украинцев зарегистрировались по новому адресу.Срок подготовки мобилизованных сократили. Нардеп Валентин Наливайченко утверждает, что их обучают всего полтора месяца. Якобы это связано с большим наплывом людей и нехваткой учебных центров. В Минобороны это опровергают. Депутат Владимир Арьев назвал закон о мобилизации "плохо разработанным", так как он создал "хаос и напряженность в обществе".У ВСУ большие проблемы. Если их не решат, никакая помощь США не поможет, предупредил сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли. "Все в конечном итоге сводится к тому, сможет ли Украина мобилизовать достаточно солдат, — подчеркнул он. — Пока украинские бригады ослаблены. О новых подразделениях даже речи не идет".Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что этим трудности киевского режима не исчерпываются. "Необходимо осваивать выделенные Западом деньги на поставки вооружений, отчитываться, а для этого нужна массовка. Условно говоря: если мало танкистов — им дадут не четыре танка, а максимум один", — рассуждает специалист.Пока мобилизованных хватает, но это ненадолго, добавляет он. ВСУ продолжают нести потери, и приближается перелом, когда количество переходит в качество. Критические изменения могут проявиться уже осенью.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

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украина, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский