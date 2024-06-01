https://ria.ru/20240601/udary-1949841276.html

Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области

Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2024

Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области

Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превращены в военные и требуют демилитаризации, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:09

2024-06-01T10:09

2024-06-01T10:10

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превращены в военные и требуют демилитаризации, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В четверг украинские власти заявили, что в Харькове повреждено взрывами административное здание, а в Малодолиновской общине Харьковской области - ряд объектов инфраструктуры. "На самом деле, это не так. Если вникать сейчас в каждый объект, который уничтожается непосредственно в самом городе Харькове или Харьковской области, да и в других регионах Украины, все эти объекты, если вчера еще и были гражданскими, то сегодня заселили туда нацтербатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации", - сказал Ганчев. Он отметил, что регулярные заявления украинских властей о том, что российская армия якобы разрушает критическую инфраструктуру и уничтожает гражданские объекты - это "политическая демагогия, часть украинской пропаганды", с помощью которой прежде всего гражданам Украины пытаются навязать мнение, что Россия воюет с простыми украинцами. "Неоднократно из инфраструктуры города Харькова уничтожались пункты боепитания, то есть склады западного вооружения, неоднократно предприятия, которые занимаются ремонтом техники или производством БПЛА, неоднократно уничтожались объекты электроснабжения, которые также питают сейчас не столько гражданское население, сколько как раз вот эти объекты производства вооружения", - уточнил Ганчев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, харьков, россия, виталий ганчев, украина