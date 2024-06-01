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Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 01.06.2024 (обновлено: 10:10 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/udary-1949841276.html
Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области
Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2024
Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области
Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превращены в военные и требуют демилитаризации, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:09
2024-06-01T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
россия
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превращены в военные и требуют демилитаризации, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В четверг украинские власти заявили, что в Харькове повреждено взрывами административное здание, а в Малодолиновской общине Харьковской области - ряд объектов инфраструктуры. "На самом деле, это не так. Если вникать сейчас в каждый объект, который уничтожается непосредственно в самом городе Харькове или Харьковской области, да и в других регионах Украины, все эти объекты, если вчера еще и были гражданскими, то сегодня заселили туда нацтербатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации", - сказал Ганчев. Он отметил, что регулярные заявления украинских властей о том, что российская армия якобы разрушает критическую инфраструктуру и уничтожает гражданские объекты - это "политическая демагогия, часть украинской пропаганды", с помощью которой прежде всего гражданам Украины пытаются навязать мнение, что Россия воюет с простыми украинцами. "Неоднократно из инфраструктуры города Харькова уничтожались пункты боепитания, то есть склады западного вооружения, неоднократно предприятия, которые занимаются ремонтом техники или производством БПЛА, неоднократно уничтожались объекты электроснабжения, которые также питают сейчас не столько гражданское население, сколько как раз вот эти объекты производства вооружения", - уточнил Ганчев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, харьков, россия, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Россия, Виталий Ганчев, Украина
Ганчев рассказал, по каким объектам наносятся удары в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ в Харьковской области бьют по объектам, требующим демилитаризации

© РИА НовостиИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости
Истребители Су-35 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превращены в военные и требуют демилитаризации, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В четверг украинские власти заявили, что в Харькове повреждено взрывами административное здание, а в Малодолиновской общине Харьковской области - ряд объектов инфраструктуры.
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"На самом деле, это не так. Если вникать сейчас в каждый объект, который уничтожается непосредственно в самом городе Харькове или Харьковской области, да и в других регионах Украины, все эти объекты, если вчера еще и были гражданскими, то сегодня заселили туда нацтербатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации", - сказал Ганчев.
Он отметил, что регулярные заявления украинских властей о том, что российская армия якобы разрушает критическую инфраструктуру и уничтожает гражданские объекты - это "политическая демагогия, часть украинской пропаганды", с помощью которой прежде всего гражданам Украины пытаются навязать мнение, что Россия воюет с простыми украинцами.
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"Неоднократно из инфраструктуры города Харькова уничтожались пункты боепитания, то есть склады западного вооружения, неоднократно предприятия, которые занимаются ремонтом техники или производством БПЛА, неоднократно уничтожались объекты электроснабжения, которые также питают сейчас не столько гражданское население, сколько как раз вот эти объекты производства вооружения", - уточнил Ганчев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковРоссияВиталий ГанчевУкраина
 
 
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