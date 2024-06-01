https://ria.ru/20240601/udar-1949937843.html

ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства

ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства - РИА Новости, 01.06.2024

ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства

Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Новогоровка в Запорожской области, где погибли два человека, высокоточным боеприпасом производства США,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:16

2024-06-01T22:16

2024-06-01T22:43

запорожская область

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Новогоровка в Запорожской области, где погибли два человека, высокоточным боеприпасом производства США, сообщили журналистам в оперативных службах."Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка Токмакского района. Погибли два человека. Женщина и ее 13-летняя дочь", - сказали в оперативных службах.Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли село Новогоровка, на месте погибла женщина, ее 13-летняя дочь скончалась в реанимации от полученных ранений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность