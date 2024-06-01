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ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 01.06.2024 (обновлено: 22:43 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/udar-1949937843.html
ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства
ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства - РИА Новости, 01.06.2024
ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства
Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Новогоровка в Запорожской области, где погибли два человека, высокоточным боеприпасом производства США,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:16
2024-06-01T22:43
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Новогоровка в Запорожской области, где погибли два человека, высокоточным боеприпасом производства США, сообщили журналистам в оперативных службах."Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка Токмакского района. Погибли два человека. Женщина и ее 13-летняя дочь", - сказали в оперативных службах.Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли село Новогоровка, на месте погибла женщина, ее 13-летняя дочь скончалась в реанимации от полученных ранений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ нанесли удар по Новогоровке оружием американского производства

ВСУ нанесли удар по Новогоровке высокоточным оружием производства США

ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Новогоровке Запорожской области высокоточным оружием производства США
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Новогоровке Запорожской области высокоточным оружием производства США
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Новогоровке Запорожской области высокоточным оружием производства США
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Новогоровка в Запорожской области, где погибли два человека, высокоточным боеприпасом производства США, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Сегодня ВСУ совершили террористический акт против мирных граждан Запорожской области, нанеся удар управляемой высокоточной бомбой GBU-39 американского производства по многоквартирному жилому дому в селе Новогоровка Токмакского района. Погибли два человека. Женщина и ее 13-летняя дочь", - сказали в оперативных службах.
Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли село Новогоровка, на месте погибла женщина, ее 13-летняя дочь скончалась в реанимации от полученных ранений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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