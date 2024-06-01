https://ria.ru/20240601/udar-1949932792.html

Украинские войска обстреляли Еленовку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Еленовку из РСЗО - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские войска обстреляли Еленовку из РСЗО

Украинские военные обстреляли из РСЗО Еленовку в ДНР, в результате чего повреждены рынок и частный дом, последствия обстрела зафиксировали представители... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:22

2024-06-01T21:22

2024-06-01T21:45

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

нато

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

происшествия

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из РСЗО Еленовку в ДНР, в результате чего повреждены рынок и частный дом, последствия обстрела зафиксировали представители Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. "На месте происшествия установлено, что повреждения получили крытый рынок, а также рядом стоящий частный дом. Противник вел огонь по жилому массиву района, где отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, в ходе осмотра на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО образца стран НАТО. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - заявил представитель СК РФ. "Был сильный хлопок, я увидел столб пыли, дыма. Прилетело со стороны моего дома в забор, и осколки от забора полетели уже дальше в сторону рынка. Разрушена мастерская, разрушена тут крыша, стены, летняя кухня, веранда, в машине лобовое стекло лопнуло. На рынке разрушены стены, фотоателье, вся техника разбита. Обычно тут оживленное место - если бы это было после 8-9 утра, то были бы жертвы", - рассказал, в свою очередь, очевидец Андрей. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 92 единицы различных боеприпасов. Погибли пять мирных жителей, еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 11 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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Последствия обстрела Еленовки в ДНР Украинские военные обстреляли из РСЗО Еленовку в ДНР, в результате чего повреждены рынок и частный дом. Последствия обстрела зафиксировали представители Следственного комитета. 2024-06-01T21:22 true PT0M43S

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россия, донецкая народная республика, нато, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, происшествия