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Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука - РИА Новости, 01.06.2024
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09:50 01.06.2024 (обновлено: 09:57 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/tyumen-1949839645.html
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука - РИА Новости, 01.06.2024
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука
Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:50
2024-06-01T09:57
политика
руслан кухарук
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
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ТЮМЕНЬ, 1 июн - РИА Новости. Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом президента РФ 30 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры."Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича, возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Вагина Петра Александровича до избрания Тюменской городской думой главы города Тюмени... Решение принято", - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.Все тридцать присутствующих депутатов проголосовали за принятие решения.
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политика, руслан кухарук, тюмень, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Руслан Кухарук, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука

Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 июн - РИА Новости. Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом президента РФ 30 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры.
"Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича, возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Вагина Петра Александровича до избрания Тюменской городской думой главы города Тюмени... Решение принято", - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.
Все тридцать присутствующих депутатов проголосовали за принятие решения.
Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Биография Руслана Кухарука
30 мая, 13:14
 
ПолитикаРуслан КухарукТюменьХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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