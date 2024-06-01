https://ria.ru/20240601/tyumen-1949839645.html

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука - РИА Новости, 01.06.2024

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука

Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:50

2024-06-01T09:50

2024-06-01T09:57

политика

руслан кухарук

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

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ТЮМЕНЬ, 1 июн - РИА Новости. Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом президента РФ 30 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры."Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича, возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Вагина Петра Александровича до избрания Тюменской городской думой главы города Тюмени... Решение принято", - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.Все тридцать присутствующих депутатов проголосовали за принятие решения.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

политика, руслан кухарук, тюмень, ханты-мансийский автономный округ