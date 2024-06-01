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Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука - РИА Новости, 01.06.2024
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука
Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:50
2024-06-01T09:50
2024-06-01T09:57
политика
руслан кухарук
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
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ТЮМЕНЬ, 1 июн - РИА Новости. Тюменская городская дума на внеочередном заседании в субботу единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука, который указом президента РФ 30 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры."Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича, возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Вагина Петра Александровича до избрания Тюменской городской думой главы города Тюмени... Решение принято", - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.Все тридцать присутствующих депутатов проголосовали за принятие решения.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, руслан кухарук, тюмень, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Руслан Кухарук, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука
Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО