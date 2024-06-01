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Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал - РИА Новости, 01.06.2024
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05:09 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/tsvo-1949821313.html
Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал
Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал - РИА Новости, 01.06.2024
Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал
Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские оздоровительные учреждения Урала, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T05:09
2024-06-01T05:09
луганская народная республика
донецкая народная республика
урал
центральный военный округ
россия
вооруженные силы рф
общество
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские оздоровительные учреждения Урала, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Командование Центрального военного округа совместно с федерацией шахмат Республики Башкортостан организовали поездку детей из населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик в детские оздоровительные учреждения, расположенные в Уральском федеральном округе", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что в течение трех недель дети пройдут курс оздоровления, для них будут организованы занятия спортом и пройдет обучение игры в шахматы. Кроме этого, в развлекательной программе запланированы туристические поездки в Екатеринбург и в природные заповедники Южного Урала.
https://ria.ru/20240521/deti-1947366293.html
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урал
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луганская народная республика, донецкая народная республика, урал, центральный военный округ, россия, вооруженные силы рф, общество
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Урал, Центральный военный округ, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал

Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские лагеря Урала

© Виктор СиротинДетский лагерь
Детский лагерь
© Виктор Сиротин
Детский лагерь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские оздоровительные учреждения Урала, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Командование Центрального военного округа совместно с федерацией шахмат Республики Башкортостан организовали поездку детей из населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик в детские оздоровительные учреждения, расположенные в Уральском федеральном округе", - сообщили в МО.
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В ведомстве отметили, что в течение трех недель дети пройдут курс оздоровления, для них будут организованы занятия спортом и пройдет обучение игры в шахматы. Кроме этого, в развлекательной программе запланированы туристические поездки в Екатеринбург и в природные заповедники Южного Урала.
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУралЦентральный военный округРоссияВооруженные силы РФОбщество
 
 
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