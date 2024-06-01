https://ria.ru/20240601/tsvo-1949821313.html

Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал

Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал - РИА Новости, 01.06.2024

Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР на Урал

Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские оздоровительные учреждения Урала, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T05:09

2024-06-01T05:09

2024-06-01T05:09

луганская народная республика

донецкая народная республика

урал

центральный военный округ

россия

вооруженные силы рф

общество

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Командование ЦВО организовало поездку детей из ДНР и ЛНР в детские оздоровительные учреждения Урала, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Командование Центрального военного округа совместно с федерацией шахмат Республики Башкортостан организовали поездку детей из населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик в детские оздоровительные учреждения, расположенные в Уральском федеральном округе", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что в течение трех недель дети пройдут курс оздоровления, для них будут организованы занятия спортом и пройдет обучение игры в шахматы. Кроме этого, в развлекательной программе запланированы туристические поездки в Екатеринбург и в природные заповедники Южного Урала.

https://ria.ru/20240521/deti-1947366293.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

урал

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, урал, центральный военный округ, россия, вооруженные силы рф, общество