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Ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/tsivileva-1949887615.html
Ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением
Ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 01.06.2024
Ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением
Выдача автомобилей с ручным управлением начинается с 1 июня ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, об этом на... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:31
2024-06-01T15:31
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выдача автомобилей с ручным управлением начинается с 1 июня ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложила председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Во время встречи в субботу с главой государства Цивилева напомнила, что предыдущий диалог с Путиным у нее произошел 2 апреля, где она выступила с инициативой предоставлять ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением для конкретных категорий - "для ребят, которых уже невозможно отпротезировать, это с двойной ампутацией нижних конечностей, и ребят, прикованных к инвалидному креслу"."И настолько все быстро: нас поддержала Государственная дума, уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, и этот закон вступил в силу. И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям", - сказала Цивилева.Она также отметила, что уже сейчас началось обеспечение ветеранов высокофункциональными протезами благодаря доплате к сертификатам, которые те получают в соцфонде.Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.В конце мая Цивилева рассказывала журналистам, что фонд за год своего существования помог трудоустроить 3 тысячи ветеранов специальной военной операции.
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Ветеранам СВО с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением

Цивилева: с 1 июня ветеранам СВО начнут выдавать автомобили с ручным управлением

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиУчастники СВО и ветераны боевых действий получили автомобили с ручным управлением
Участники СВО и ветераны боевых действий получили автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Участники СВО и ветераны боевых действий получили автомобили с ручным управлением
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выдача автомобилей с ручным управлением начинается с 1 июня ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложила председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Во время встречи в субботу с главой государства Цивилева напомнила, что предыдущий диалог с Путиным у нее произошел 2 апреля, где она выступила с инициативой предоставлять ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением для конкретных категорий - "для ребят, которых уже невозможно отпротезировать, это с двойной ампутацией нижних конечностей, и ребят, прикованных к инвалидному креслу".
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"И настолько все быстро: нас поддержала Государственная дума, уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, и этот закон вступил в силу. И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям", - сказала Цивилева.
Она также отметила, что уже сейчас началось обеспечение ветеранов высокофункциональными протезами благодаря доплате к сертификатам, которые те получают в соцфонде.
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Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
В конце мая Цивилева рассказывала журналистам, что фонд за год своего существования помог трудоустроить 3 тысячи ветеранов специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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