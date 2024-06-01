https://ria.ru/20240601/tramp-1949912586.html

Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу

Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу - РИА Новости, 01.06.2024

Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила лишить штат Нью-Йорк, где жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:37

2024-06-01T18:37

2024-06-01T18:37

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила лишить штат Нью-Йорк, где жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа, финансирования из федерального бюджета после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации против бывшего американского лидера. "Никакого больше федерального финансирования Нью-Йорку. Я призываю к этому. Нью-Йорк должен отказаться от обвинительного решения против Трампа. Весь процесс был вне закона. Республиканцы не должны голосовать за передачу даже копейки этому коррумпированному штату", - написала Грин в соцсети Х. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик собирается обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240601/tramp-1949823959.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, марджори тейлор грин