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Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу - РИА Новости, 01.06.2024
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18:37 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/tramp-1949912586.html
Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу
Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу - РИА Новости, 01.06.2024
Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу
Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила лишить штат Нью-Йорк, где жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:37
2024-06-01T18:37
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила лишить штат Нью-Йорк, где жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа, финансирования из федерального бюджета после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации против бывшего американского лидера. "Никакого больше федерального финансирования Нью-Йорку. Я призываю к этому. Нью-Йорк должен отказаться от обвинительного решения против Трампа. Весь процесс был вне закона. Республиканцы не должны голосовать за передачу даже копейки этому коррумпированному штату", - написала Грин в соцсети Х. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик собирается обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240601/tramp-1949823959.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Грин предложила оставить Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу

Грин предложила оставить штат Нью-Йорк без бюджетных денег после вердикта Трампу

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила лишить штат Нью-Йорк, где жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа, финансирования из федерального бюджета после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации против бывшего американского лидера.
"Никакого больше федерального финансирования Нью-Йорку. Я призываю к этому. Нью-Йорк должен отказаться от обвинительного решения против Трампа. Весь процесс был вне закона. Республиканцы не должны голосовать за передачу даже копейки этому коррумпированному штату", - написала Грин в соцсети Х.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием
Вчера, 06:54
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительное решение по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик собирается обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу
31 мая, 19:09
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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