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НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае - РИА Новости, 01.06.2024
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10:07 01.06.2024 (обновлено: 10:10 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/tayvan-1949841100.html
НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае
НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае - РИА Новости, 01.06.2024
НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае
Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:07
2024-06-01T10:10
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. "Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит Тайваню отколоться от Китая, независимость Тайваня равносильна войне", - заявил Цзин Цзяньфэн на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что НОАК никогда не прекратит обучать войска и вести подготовку на случай войны, а также не перестанет бороться против независимости острова, содействовать воссоединению и противодействовать внешнему вмешательству, армия будет решительно выполнять свои задачи по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240531/tayvan-1949380175.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае

Генерал Цзин Цзяньфэн: НОАК никогда не позволит Тайваню отколоться от Китая

© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу"
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу". Архивное фото
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ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн.
"Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит Тайваню отколоться от Китая, независимость Тайваня равносильна войне", - заявил Цзин Цзяньфэн на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", его слова приводит Центральное телевидение Китая.
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Он подчеркнул, что НОАК никогда не прекратит обучать войска и вести подготовку на случай войны, а также не перестанет бороться против независимости острова, содействовать воссоединению и противодействовать внешнему вмешательству, армия будет решительно выполнять свои задачи по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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