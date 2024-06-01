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Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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03:05 01.06.2024 (обновлено: 03:07 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/tank-1949816891.html
Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ
Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ
Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" в ходе уничтожили пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:05
2024-06-01T03:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
т-90а
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" в ходе уничтожили пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе", - говорится в сообщении. Уточняется, что корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов. "После выполнения задачи танкисты незамедлительно уезжают на высокой скорости в так называемый отстойник, чтобы противник не мог выследить их стоянку, а также для перезарядки, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-90а, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90А, Вооруженные силы РФ
Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ

МО: экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТанк Т-90А
Танк Т-90А - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Танк Т-90А. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" в ходе уничтожили пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"После выполнения задачи танкисты незамедлительно уезжают на высокой скорости в так называемый отстойник, чтобы противник не мог выследить их стоянку, а также для перезарядки, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу", - добавили в ведомстве.
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