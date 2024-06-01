https://ria.ru/20240601/tank-1949816891.html

Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ

Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

Экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ

Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" в ходе уничтожили пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:05

2024-06-01T03:05

2024-06-01T03:07

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" в ходе уничтожили пулеметную точку и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе", - говорится в сообщении. Уточняется, что корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов. "После выполнения задачи танкисты незамедлительно уезжают на высокой скорости в так называемый отстойник, чтобы противник не мог выследить их стоянку, а также для перезарядки, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-90а, вооруженные силы рф