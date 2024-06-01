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ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/svo-1949869683.html
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 01.06.2024
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 450 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:33
2024-06-01T13:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. "ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

МО: ВСУ потеряли до 450 солдат и танк в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
"ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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