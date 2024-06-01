https://ria.ru/20240601/svo-1949869683.html

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 01.06.2024

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 450 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:33

2024-06-01T13:33

2024-06-01T13:33

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. "ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)