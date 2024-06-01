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Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 01.06.2024 (обновлено: 13:42 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949867585.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение двум украинским бригадам у Степногорска Запорожской области и Тягинки в Херсонской области, РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:19
2024-06-01T13:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение двум украинским бригадам у Степногорска Запорожской области и Тягинки в Херсонской области, потери противника составили до 45 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение двум украинским бригадам у Степногорска Запорожской области и Тягинки в Херсонской области, потери противника составили до 45 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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