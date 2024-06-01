https://ria.ru/20240601/svo-1949867585.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение двум украинским бригадам у Степногорска Запорожской области и Тягинки в Херсонской области, РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:19

2024-06-01T13:19

2024-06-01T13:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение двум украинским бригадам у Степногорска Запорожской области и Тягинки в Херсонской области, потери противника составили до 45 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)