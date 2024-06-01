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В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса
В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024
В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выразила уверенность, что рано или поздно состоится международный трибунал, который отдельно рассмотрит... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:56
2024-06-01T12:56
2024-06-01T12:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
киев
анна сорока
ольга бас
международный день защиты детей
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выразила уверенность, что рано или поздно состоится международный трибунал, который отдельно рассмотрит военные преступления против детей Донбасса. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысячи мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева, в том числе 68 детей. "Планы большие. Собираемся работать на различных международных площадках. Доносить эту правду. В принципе, мы это делали все десять лет. Благодарим тех людей: иностранцев, общественников, журналистов, блогеров, которые готовы были воспринимать нашу информацию, нашу правду, доносить ее на Западе... Впереди, надеюсь, что все-таки у нас международные трибуналы, и конечно же, отдельной будет вынесено статьей - это убийство наших детей. Потому что это не только преступление без срока давности, это вообще преступление против человечности, против гуманности, против вообще смысла этой жизни", - сказала Сорока журналистам. Сенатор от ЛНР Ольга Бас уверена, что забывать такие преступления нельзя. "Мы сами не забудем и миру не дадим забыть преступления, которые совершены украинским неонацистским режимом", - дополнила Бас.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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луганская народная республика, донбасс, киев, анна сорока, ольга бас, международный день защиты детей
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донбасс, Киев, Анна Сорока, Ольга Бас, Международный день защиты детей
В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса
Омбудсмен ЛНР надеется, что международный трибунал рассмотрит убийства детей