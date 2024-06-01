https://ria.ru/20240601/svo-1949864667.html

В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса

В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024

В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выразила уверенность, что рано или поздно состоится международный трибунал, который отдельно рассмотрит... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:56

2024-06-01T12:56

2024-06-01T12:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

киев

анна сорока

ольга бас

международный день защиты детей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886686537_0:19:2704:1539_1920x0_80_0_0_c8dc8e1c12fcd302571eb6a4849a09f5.jpg

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выразила уверенность, что рано или поздно состоится международный трибунал, который отдельно рассмотрит военные преступления против детей Донбасса. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысячи мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева, в том числе 68 детей. "Планы большие. Собираемся работать на различных международных площадках. Доносить эту правду. В принципе, мы это делали все десять лет. Благодарим тех людей: иностранцев, общественников, журналистов, блогеров, которые готовы были воспринимать нашу информацию, нашу правду, доносить ее на Западе... Впереди, надеюсь, что все-таки у нас международные трибуналы, и конечно же, отдельной будет вынесено статьей - это убийство наших детей. Потому что это не только преступление без срока давности, это вообще преступление против человечности, против гуманности, против вообще смысла этой жизни", - сказала Сорока журналистам. Сенатор от ЛНР Ольга Бас уверена, что забывать такие преступления нельзя. "Мы сами не забудем и миру не дадим забыть преступления, которые совершены украинским неонацистским режимом", - дополнила Бас.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949819711.html

луганская народная республика

донбасс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, донбасс, киев, анна сорока, ольга бас, международный день защиты детей