https://ria.ru/20240601/svo-1949863838.html

Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО

Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО - РИА Новости, 01.06.2024

Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО

Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:51

2024-06-01T12:51

2024-06-01T12:55

специальная военная операция на украине

общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Фонд "Ленинградский рубеж" совместно с комитетом по здравоохранению Ленобласти завершили работы по строительству первого подземного госпиталя по оказанию амбулаторной помощи нашим военнослужащим", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что благодаря тщательной маскировке и фортификации бойцы смогут, не отрываясь от службы, посетить ряд специалистов: терапевта, офтальмолога, дерматолога и стоматолога. "Здесь, помимо кабинетов врачей, предусмотрены отдельные помещения, где будут жить специалисты, а также комната, где военнослужащие могут с комфортом ожидать приема", - добавили в пресс-службе правительства Ленобласти. Уточняется, что медицинский пункт оснащен всем самым необходимым: от различных препаратов и расходных материалов до современного оборудования.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931858968.html

ленинградская область

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общество, ленинградская область