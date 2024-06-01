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Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 01.06.2024 (обновлено: 12:55 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949863838.html
Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО
Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО - РИА Новости, 01.06.2024
Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО
Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:51
2024-06-01T12:55
специальная военная операция на украине
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Фонд "Ленинградский рубеж" совместно с комитетом по здравоохранению Ленобласти завершили работы по строительству первого подземного госпиталя по оказанию амбулаторной помощи нашим военнослужащим", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что благодаря тщательной маскировке и фортификации бойцы смогут, не отрываясь от службы, посетить ряд специалистов: терапевта, офтальмолога, дерматолога и стоматолога. "Здесь, помимо кабинетов врачей, предусмотрены отдельные помещения, где будут жить специалисты, а также комната, где военнослужащие могут с комфортом ожидать приема", - добавили в пресс-службе правительства Ленобласти. Уточняется, что медицинский пункт оснащен всем самым необходимым: от различных препаратов и расходных материалов до современного оборудования.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html
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общество, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ленинградская область
Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО

Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО

© Фото : Фонд "Ленинградский рубеж"/ВКонтактеЛенинградская область открыла подземный госпиталь в зоне СВО
Ленинградская область открыла подземный госпиталь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Фонд "Ленинградский рубеж"/ВКонтакте
Ленинградская область открыла подземный госпиталь в зоне СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область открыла уникальный подземный госпиталь в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Фонд "Ленинградский рубеж" совместно с комитетом по здравоохранению Ленобласти завершили работы по строительству первого подземного госпиталя по оказанию амбулаторной помощи нашим военнослужащим", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что благодаря тщательной маскировке и фортификации бойцы смогут, не отрываясь от службы, посетить ряд специалистов: терапевта, офтальмолога, дерматолога и стоматолога.
"Здесь, помимо кабинетов врачей, предусмотрены отдельные помещения, где будут жить специалисты, а также комната, где военнослужащие могут с комфортом ожидать приема", - добавили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Уточняется, что медицинский пункт оснащен всем самым необходимым: от различных препаратов и расходных материалов до современного оборудования.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛенинградская область
 
 
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