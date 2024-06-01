Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ
Kyiv Independent: в Киеве убедились в беспомощности дронов ВСУ перед РЭБ ВС РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала украинского англоязычного издания Kyiv Independent.
Издание опубликовало материал о ситуации в Харьковской области. Один из эпизодов статьи описывает безуспешную попытку солдат элитного украинского отряда операторов БПЛА поразить автотранспорт ВС РФ на Харьковском направлении. В материале также есть свидетельства проблем с вооружением отрядов операторов БПЛА ВСУ: военный с позывным "Кара" запускает дрон с кустарно прикрепленной к нему пластиковой бутылкой с зажигательной смесью в качестве "зажигательного" снаряда.
"Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы", - сообщается в статье. Там добавляется, что дрон "кружит почти в слепую, пытаясь найти подходящий угол для атаки", "но этого недостаточно: батарея садится раньше", чем дрон "успевает спикировать на цель". Вторую попытку ждет та же участь", - говорится в материале.
Как отмечают журналисты, военный жалуется на мощные средства РЭБ ВС РФ с "абсолютным принятием" в голосе.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.