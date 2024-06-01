https://ria.ru/20240601/svo-1949838159.html

Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ

Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ

Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:38

2024-06-01T09:38

2024-06-01T10:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

волчанск

виталий ганчев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала украинского англоязычного издания Kyiv Independent. Издание опубликовало материал о ситуации в Харьковской области. Один из эпизодов статьи описывает безуспешную попытку солдат элитного украинского отряда операторов БПЛА поразить автотранспорт ВС РФ на Харьковском направлении. В материале также есть свидетельства проблем с вооружением отрядов операторов БПЛА ВСУ: военный с позывным "Кара" запускает дрон с кустарно прикрепленной к нему пластиковой бутылкой с зажигательной смесью в качестве "зажигательного" снаряда. "Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы", - сообщается в статье. Там добавляется, что дрон "кружит почти в слепую, пытаясь найти подходящий угол для атаки", "но этого недостаточно: батарея садится раньше", чем дрон "успевает спикировать на цель". Вторую попытку ждет та же участь", - говорится в материале. Как отмечают журналисты, военный жалуется на мощные средства РЭБ ВС РФ с "абсолютным принятием" в голосе. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html

https://ria.ru/20240601/aerodrom-1949828814.html

https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html

харьковская область

россия

волчанск

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харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины