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Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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09:38 01.06.2024 (обновлено: 10:14 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949838159.html
Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ
Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ
Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:38
2024-06-01T10:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
волчанск
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала украинского англоязычного издания Kyiv Independent. Издание опубликовало материал о ситуации в Харьковской области. Один из эпизодов статьи описывает безуспешную попытку солдат элитного украинского отряда операторов БПЛА поразить автотранспорт ВС РФ на Харьковском направлении. В материале также есть свидетельства проблем с вооружением отрядов операторов БПЛА ВСУ: военный с позывным "Кара" запускает дрон с кустарно прикрепленной к нему пластиковой бутылкой с зажигательной смесью в качестве "зажигательного" снаряда. "Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы", - сообщается в статье. Там добавляется, что дрон "кружит почти в слепую, пытаясь найти подходящий угол для атаки", "но этого недостаточно: батарея садится раньше", чем дрон "успевает спикировать на цель". Вторую попытку ждет та же участь", - говорится в материале. Как отмечают журналисты, военный жалуется на мощные средства РЭБ ВС РФ с "абсолютным принятием" в голосе. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html
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харьковская область
россия
волчанск
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харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Волчанск, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ

Kyiv Independent: в Киеве убедились в беспомощности дронов ВСУ перед РЭБ ВС РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские журналисты убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, следует из материала украинского англоязычного издания Kyiv Independent.
Издание опубликовало материал о ситуации в Харьковской области. Один из эпизодов статьи описывает безуспешную попытку солдат элитного украинского отряда операторов БПЛА поразить автотранспорт ВС РФ на Харьковском направлении. В материале также есть свидетельства проблем с вооружением отрядов операторов БПЛА ВСУ: военный с позывным "Кара" запускает дрон с кустарно прикрепленной к нему пластиковой бутылкой с зажигательной смесью в качестве "зажигательного" снаряда.
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"Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы", - сообщается в статье. Там добавляется, что дрон "кружит почти в слепую, пытаясь найти подходящий угол для атаки", "но этого недостаточно: батарея садится раньше", чем дрон "успевает спикировать на цель". Вторую попытку ждет та же участь", - говорится в материале.
Как отмечают журналисты, военный жалуется на мощные средства РЭБ ВС РФ с "абсолютным принятием" в голосе.
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Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВолчанскВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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