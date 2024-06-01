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Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/svo-1949827728.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток
Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток
Украинские войска с начала суток трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:08
2024-06-01T08:08
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html
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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку с начала суток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районУкраинаСЦККНАТО
 
 
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