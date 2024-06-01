https://ria.ru/20240601/svo-1949827728.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток

Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские войска трижды обстреляли Донецк с начала суток

Украинские войска с начала суток трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:08

2024-06-01T08:08

2024-06-01T08:08

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато