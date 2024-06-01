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Британские ВМС заявили, что получили данные о нападении на судно в Йемене
Британские ВМС заявили, что получили данные о нападении на судно в Йемене - РИА Новости, 01.06.2024
Британские ВМС заявили, что получили данные о нападении на судно в Йемене
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:58
2024-06-01T22:58
2024-06-01T22:59
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях (около 89 километров – ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна", - говорится в заявлении управления, опубликованном в соцсети X. Инцидент классифицируется как "нападение". Согласно сообщению, судно и экипаж не пострадали, оно продолжает следование в порт назначения. Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и "сообщать о любой подозрительной активности". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС заявили, что получили данные о нападении на судно в Йемене
UKMTO: у берегов порта Ходейда в Йемене произошел инцидент с нападением на судно