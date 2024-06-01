https://ria.ru/20240601/sudan-1949836084.html

Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане

Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане - РИА Новости, 01.06.2024

Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане

Позиция России по конфликту в Судане ясная и справедливая, Хартум рассчитывает на значимую роль Москвы при урегулировании, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:26

2024-06-01T09:26

2024-06-01T09:26

россия

судан

михаил богданов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Позиция России по конфликту в Судане ясная и справедливая, Хартум рассчитывает на значимую роль Москвы при урегулировании, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж. "Я считаю, что позиция России очень ясная, справедливая и справедливая по отношению к войне в Судане. И мы поддерживаем контакты с Россией с самого начала конфликта", - сказал дипломат. Сиррадж напомнил, что месяцем ранее замглавы МИД России Михаил Богданов посещал Судан: тогда он ясно заявил, что Москва признает законность правительства Судана и его институтов. "Таким образом, Россия, руководствуясь принципами своей внешней политики, я считаю, способна сыграть очень важную роль", - заключил посол.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

россия

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, судан, михаил богданов, в мире