https://ria.ru/20240601/sudan-1949836084.html
Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане
Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане - РИА Новости, 01.06.2024
Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане
Позиция России по конфликту в Судане ясная и справедливая, Хартум рассчитывает на значимую роль Москвы при урегулировании, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:26
2024-06-01T09:26
2024-06-01T09:26
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Позиция России по конфликту в Судане ясная и справедливая, Хартум рассчитывает на значимую роль Москвы при урегулировании, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж. "Я считаю, что позиция России очень ясная, справедливая и справедливая по отношению к войне в Судане. И мы поддерживаем контакты с Россией с самого начала конфликта", - сказал дипломат. Сиррадж напомнил, что месяцем ранее замглавы МИД России Михаил Богданов посещал Судан: тогда он ясно заявил, что Москва признает законность правительства Судана и его институтов. "Таким образом, Россия, руководствуясь принципами своей внешней политики, я считаю, способна сыграть очень важную роль", - заключил посол.
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россия, судан, михаил богданов, в мире
Россия, Судан, Михаил Богданов, В мире
Хартум выразил надежду на важную роль Москвы при урегулировании в Судане
Посол Сиррадж: Хартум надеется на важную роль Москвы при урегулировании в Судане
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Позиция России по конфликту в Судане ясная и справедливая, Хартум рассчитывает на значимую роль Москвы при урегулировании, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж.
"Я считаю, что позиция России очень ясная, справедливая и справедливая по отношению к войне в Судане. И мы поддерживаем контакты с Россией с самого начала конфликта", - сказал дипломат.
Сиррадж напомнил, что месяцем ранее замглавы МИД России Михаил Богданов
посещал Судан: тогда он ясно заявил, что Москва признает законность правительства Судана и его институтов.
"Таким образом, Россия, руководствуясь принципами своей внешней политики, я считаю, способна сыграть очень важную роль", - заключил посол.