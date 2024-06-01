https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны

Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны - РИА Новости, 01.06.2024

Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны

Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:14

2024-06-01T09:14

2024-06-01T10:34

россия

судан

хартум (город)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после конфликта."Нам нужна помощь правительства России, а также помощь частного сектора. И здесь я хотел бы пригласить всех, кто работает в здравоохранении, с правительством, с частным сектором, с НПО, чтобы протянуть руку помощи суданским властям с целью улучшения ситуации в Судане", - сказал дипломат.Посол выразил надежду, что долгая и насыщенная история отношений Судана и России станет одной из причин того, что РФ поучаствует в восстановлении инфраструктуры Судана, Хартум это только приветствует.Кроме того, Сиррадж напомнил, что работающие сегодня в Судане компании, помимо заработка денег, помогают экономике страны.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>

https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html

https://ria.ru/20240305/ali-1931136373.html

россия

судан

хартум (город)

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россия, судан, хартум (город)