https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны - РИА Новости, 01.06.2024
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:14
2024-06-01T09:14
2024-06-01T10:34
россия
судан
хартум (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857531381_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c682385f9dcb6b024c33abbf7d5d7a98.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после конфликта."Нам нужна помощь правительства России, а также помощь частного сектора. И здесь я хотел бы пригласить всех, кто работает в здравоохранении, с правительством, с частным сектором, с НПО, чтобы протянуть руку помощи суданским властям с целью улучшения ситуации в Судане", - сказал дипломат.Посол выразил надежду, что долгая и насыщенная история отношений Судана и России станет одной из причин того, что РФ поучаствует в восстановлении инфраструктуры Судана, Хартум это только приветствует.Кроме того, Сиррадж напомнил, что работающие сегодня в Судане компании, помимо заработка денег, помогают экономике страны.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
https://ria.ru/20240305/ali-1931136373.html
россия
судан
хартум (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857531381_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ca315cdf1ff576387c2eca819ef27c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, хартум (город)
Россия, Судан, Хартум (город)
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Посол Судана призвал российские компании помочь восстановить страну после войны