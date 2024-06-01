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Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны - РИА Новости, 01.06.2024
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09:14 01.06.2024 (обновлено: 10:34 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны - РИА Новости, 01.06.2024
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:14
2024-06-01T10:34
россия
судан
хартум (город)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после конфликта."Нам нужна помощь правительства России, а также помощь частного сектора. И здесь я хотел бы пригласить всех, кто работает в здравоохранении, с правительством, с частным сектором, с НПО, чтобы протянуть руку помощи суданским властям с целью улучшения ситуации в Судане", - сказал дипломат.Посол выразил надежду, что долгая и насыщенная история отношений Судана и России станет одной из причин того, что РФ поучаствует в восстановлении инфраструктуры Судана, Хартум это только приветствует.Кроме того, Сиррадж напомнил, что работающие сегодня в Судане компании, помимо заработка денег, помогают экономике страны.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
https://ria.ru/20240305/ali-1931136373.html
россия
судан
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россия, судан, хартум (город)
Россия, Судан, Хартум (город)
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны

Посол Судана призвал российские компании помочь восстановить страну после войны

© Фото : посольство СуданаПосол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : посольство Судана
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости призвал государственные и частные компании поучаствовать в восстановлении его страны после конфликта.
"Нам нужна помощь правительства России, а также помощь частного сектора. И здесь я хотел бы пригласить всех, кто работает в здравоохранении, с правительством, с частным сектором, с НПО, чтобы протянуть руку помощи суданским властям с целью улучшения ситуации в Судане", - сказал дипломат.
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Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Вчера, 08:18
Посол выразил надежду, что долгая и насыщенная история отношений Судана и России станет одной из причин того, что РФ поучаствует в восстановлении инфраструктуры Судана, Хартум это только приветствует.
Кроме того, Сиррадж напомнил, что работающие сегодня в Судане компании, помимо заработка денег, помогают экономике страны.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
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