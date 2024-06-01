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Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 01.06.2024
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08:18 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 01.06.2024
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:18
2024-06-01T08:18
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж."Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект."Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов. Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы", - заключил Сиррадж.
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красное море, москва, судан, вмф рф, в мире
Красное море, Москва, Судан, ВМФ РФ, В мире
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море

Посол Сиррадж: Судан не отказывается от обязательств по созданию базы ВМФ России

© РИА Новости / Ибрагим Ишак | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект.
"Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов. Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы", - заключил Сиррадж.
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