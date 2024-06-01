https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html

Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море

Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 01.06.2024

Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море

Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:18

2024-06-01T08:18

2024-06-01T08:18

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж."Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект."Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов. Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы", - заключил Сиррадж.

https://ria.ru/20240305/sudan-1931123885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красное море, москва, судан, вмф рф, в мире