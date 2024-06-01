https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 01.06.2024
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:18
2024-06-01T08:18
2024-06-01T08:18
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж."Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект."Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов. Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы", - заключил Сиррадж.
https://ria.ru/20240305/sudan-1931123885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, москва, судан, вмф рф, в мире
Красное море, Москва, Судан, ВМФ РФ, В мире
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Посол Сиррадж: Судан не отказывается от обязательств по созданию базы ВМФ России
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море, проект будет реализован, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума
реализовать проект.
"Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов. Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы", - заключил Сиррадж.