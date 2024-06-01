https://ria.ru/20240601/stryy-1949836513.html

Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые

Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые

Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:30

2024-06-01T09:30

2024-06-01T10:40

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области. Ранее в подполье рассказали РИА Новости о серии ударов по военным объектам в Стрые: сообщалось о поражении военного аэродрома, складов и завода. "На кадрах - взрывы в городе Стрый во время ночной ракетной атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Как отмечает издание, в городе Стрый находится одно из крупнейших подземных газовых хранилищ Украины, а также военный аэродром. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, львовская область, украина, вооруженные силы украины