Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые
"Страна" опубликовала видео зарева от взрывов во время ночной атаки по Стрыю
Удар в районе города Стрый Львовской области
Удар в районе города Стрый Львовской области
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области.
Ранее в подполье рассказали РИА Новости о серии ударов по военным объектам в Стрые: сообщалось о поражении военного аэродрома, складов и завода.
"На кадрах - взрывы в городе Стрый во время ночной ракетной атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Как отмечает издание, в городе Стрый находится одно из крупнейших подземных газовых хранилищ Украины, а также военный аэродром.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18