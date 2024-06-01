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Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые - РИА Новости, 01.06.2024
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09:30 01.06.2024 (обновлено: 10:40 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/stryy-1949836513.html
Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые
Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые
Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:30
2024-06-01T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
львовская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области. Ранее в подполье рассказали РИА Новости о серии ударов по военным объектам в Стрые: сообщалось о поражении военного аэродрома, складов и завода. "На кадрах - взрывы в городе Стрый во время ночной ракетной атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Как отмечает издание, в городе Стрый находится одно из крупнейших подземных газовых хранилищ Украины, а также военный аэродром. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, львовская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Львовская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов в Стрые

"Страна" опубликовала видео зарева от взрывов во время ночной атаки по Стрыю

Удар в районе города Стрый Львовской области
Удар в районе города Стрый Львовской области
Удар в районе города Стрый Львовской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали кадры зарева от взрывов после ударов по объектам в городе Стрый Львовской области.
Ранее в подполье рассказали РИА Новости о серии ударов по военным объектам в Стрые: сообщалось о поражении военного аэродрома, складов и завода.
"На кадрах - взрывы в городе Стрый во время ночной ракетной атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Как отмечает издание, в городе Стрый находится одно из крупнейших подземных газовых хранилищ Украины, а также военный аэродром.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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