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Подполье сообщило об ударе по военному аэродрому во Львовской области
Подполье сообщило об ударе по военному аэродрому во Львовской области - РИА Новости, 01.06.2024
Подполье сообщило об ударе по военному аэродрому во Львовской области
Российские войска поразили военный аэродром в районе города Стрый Львовской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:21
2024-06-01T08:21
2024-06-01T15:47
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Российские войска поразили военный аэродром в районе города Стрый Львовской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам", — сказал он.По данным подпольщиков, всего ударов было четыре. Один из них пришелся по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе, которую ВСУ готовили к приему натовских истребителей F-16. Под удар попали и склады бывшего инженерного батальона. По словам информаторов, там прогремел очень мощный взрыв.Еще одной целью стал вагоноремонтный завод. Как заявили подпольщики, поступала информация, что на его территории базируется западная военная техника.Кроме того, ракеты поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.Два дня назад подпольщики рассказали, что российские войска нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области, где также расположен военный аэродром, который должен стать базой для F-16. Там одно из попаданий пришлось в арочное укрытие, где украинские военные прячут самолеты и боекомплекты к ним.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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львовская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по военному аэродрому во Львовской области
Подполье: ВС РФ ударили по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области