https://ria.ru/20240601/strategiya-1949846860.html

В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США

В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 01.06.2024

В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:00

2024-06-01T11:00

2024-06-01T11:00

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ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. Выступая на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Цзин Цзяньфэн отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, но на самом деле следует менталитету холодной войны и "игры с нулевой суммой". "Настоящая цель (стратегии - ред.) состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать "малые группы" в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО для сохранения гегемонии во главе с США", - заявил Цзин Цзяньфэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Генерал-лейтенант пояснил, что Индо-Тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов противоречит общему стремлению стран региона к миру, развитию и сотрудничеству, по его мнению, она "служит лишь эгоистическим геополитическим интересам США и не имеет будущего". "Эта стратегия, по сути, является стратегией создания разногласий, военной конфронтации и дестабилизации, она полностью противоречит тенденциям истории", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, нато, атр