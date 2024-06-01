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В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США
В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 01.06.2024
В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:00
2024-06-01T11:00
2024-06-01T11:00
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ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. Выступая на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Цзин Цзяньфэн отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, но на самом деле следует менталитету холодной войны и "игры с нулевой суммой". "Настоящая цель (стратегии - ред.) состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать "малые группы" в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО для сохранения гегемонии во главе с США", - заявил Цзин Цзяньфэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Генерал-лейтенант пояснил, что Индо-Тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов противоречит общему стремлению стран региона к миру, развитию и сотрудничеству, по его мнению, она "служит лишь эгоистическим геополитическим интересам США и не имеет будущего". "Эта стратегия, по сути, является стратегией создания разногласий, военной конфронтации и дестабилизации, она полностью противоречит тенденциям истории", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, нато, атр
В мире, США, Китай, НАТО, АТР
В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Генерал Цзин Цзяньфэн: Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн.
Выступая на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Цзин Цзяньфэн отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, но на самом деле следует менталитету холодной войны и "игры с нулевой суммой".
"Настоящая цель (стратегии - ред.) состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать "малые группы" в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО
для сохранения гегемонии во главе с США", - заявил Цзин Цзяньфэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Генерал-лейтенант пояснил, что Индо-Тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов противоречит общему стремлению стран региона к миру, развитию и сотрудничеству, по его мнению, она "служит лишь эгоистическим геополитическим интересам США и не имеет будущего".
"Эта стратегия, по сути, является стратегией создания разногласий, военной конфронтации и дестабилизации, она полностью противоречит тенденциям истории", - подчеркнул он.